Ultime Notizie Roma del 25-11-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno per la quinta settimana consecutiva aumentano a livello nazionale nuovi casi settimanali covid più 27% con una media giornaliera più che quadruplicata se si confronta nel 2456 si registrarono il 15 ottobre con il 9876 registrati il 23 novembre scorso lo rileva il monitoraggio della fondazione gimbe relativo alla settimana 17-23 novembre rispetto alla precedente la Winter preparazioni tutte le regioni Salvo La Basilicata e trascina verso l’alto le curve sul fronte ospedaliero a livello nazionale al 23 novembre il tasso di occupazione del 8% in area medica del 6% in area critica notevoli differenze regionali per l’aria medica superano la soglia del 15% provincia autonoma di Bolzano Friuli Venezia Giulia che con il 14% supera anche quella delle 10 per l’area critica ingressi giornalieriAttiva Puntualizza Marco Monti direttore operativo della fondazione continuano ad aumentare intanto l’agenzia Europea per i medicinali Lem ha approvato l’istituzione dell’uso del vaccino covid faiser per i bambini di età compresa tra gli 11 anni la dose Sara inferiore a quello del entrato nelle persone di età pari o superiore a 12 anni 10 microgrammi rispetto a 30 come nel gruppo di età più avanzata viene somministrato con due iniezioni nei muscoli della parte superiore braccio a distanza di 3 settimane spiega in una nota oppure andiamo in Israele dove sembra che i contatti spiano risalendo il ministro della Salute Ha dichiarato che prevedibile si debba pensare ad una quarta dose per affrontare la quinta ondata di contatti non è il ragionevole pensare che avremmo bisogno di un quarto Faccina ha detto dopo aver svelato che il 9% dei casi diagnosticati ieri aveva ricevuto il booster secondo il ministro Israele non è ancora entrato nella quinta Ondata nonostante il numero crescente di contagi ieri il comitato di esperti che consiglia il governo israeliano non hai scuse che lo stato ebraico si trovi alla vigilia di una quinton data questo perché i contatti stanno risalendo sia purecome hanno riportato i media in quanto l’efficacia del vaccino tenda declinare col tempo e sembra non sia sufficiente neppure la recente decisione di vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni gli esperti raccomandano quindi di non abbandonare di contenimento come le mascherine per un argomento in chiusura violenza sulle donne questa giornata impone di confrontarci ogni anno con numeri intollerabili lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne di molti casi le lenzuola super rapporto di coppia si riversa Istituto sui bambini ma anche su altri familiari amici e persone che tentano di intervenire per arginare questa fase spirale In tutti i casi la violenza contro le donne è un fallimento della nostra società concludi il capo dello Stato che non è riuscita nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest’ultimo secolo ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di coppia è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

