Ultime Notizie Roma del 25-11-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale trovato i suoi frequenza appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione per la quinta settimana consecutiva aumentano a livello nazionale nuovi casi settimanali covid + 27% con una media giornaliera più che quadruplicata se si confrontano 2456 contatti che ti registravano il 15 ottobre con i 9866 registrati il 23 novembre scorso non rileva il monitoraggio della fondazione gimbe relativo alla settimana 17-23 novembre rispetto alla precedente non mi interessa con ampie variazioni tutte le regioni Salvo La Basilicata e trascina verso l’alto le curve sul fronte ospedaliero a livello nazionale al 23 novembre il tasso di occupazione del 8% in area medica del 6% e critica con notevoli differenze regionali per l’aria medica superano la soglia del 15% provincia autonoma di Bolzano Friuli Venezia Giulia che con il 14% supera anche quella delle 10 per l’aria criticagiovedì al in terapia intensiva Puntualizza Marco mostri direttore operativo della fondazione continuano ad aumentare intanto l’agenzia Europea per i medicinali Lem ha approvato l’istituzione dell’uso del vaccino covid faiser per i bambini di età compresa dai 5 agli 11 anni la dose Sara inferiore a quello del entrato nelle persone di età pari o superiore a 12 anni 10 microgrammi rispetto a 30 come nel gruppo di età più avanzata viene somministrato con due iniezioni nei muscoli della parte superiore del braccio a distanza di 3 settimane spiega in una nota ora andiamo in Israele dove sembra che i contagi stiano risalendo il ministro della Salute Ha dichiarato che prevedibile si debba pensare ad una quarta dose per montare la quinta ondata di contatti non è il ragionevole pensare che avremmo bisogno di un quarto Faccina ha detto tuo padre svelato che il 9% dei casi diagnosticati ieri aveva ricevuto il booster secondo il ministro non è ancora entrato nella quinta Ondata nonostante il numero crescente di contagi ieri il comitato di esperti che consiglia il governo israeliano non hai scuso che lo stato ebraico si trovi alla vigilia di una quinta Ondata questo perché i contattisalendo sia pure lentamente come hanno riportato i media in quanto l’efficacia del vaccino tenda declinare col tempo e sembra non sia sufficiente neppure la recente decisione di vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni gli esperti raccomandano qui non abbandonare misure di contenimento come le mascherine andiamo in Giappone in chiusura la quinta è più grande ondata di pandemia covid guidata dalla variante Delta si è improvvisamente interrotta a seguito di un aumento apparentemente inarrestabile di nuove infezioni secondo un gruppo di ricercatori dell’Istituto nazionale di genetica dell’università di niigata la spiegazione sarebbe nelle continue mutazioni del virus che avrebbe di fatto il compito una sorta di auto estinzione naturale dovuta ad errori di una proteina il Giappone ha subito la più grande è andata alla fine dell’estate con un picco di circa 22000 casi al giorno ad agosto ma non dà pace interrotta bruscamente in ultimi giorni il governo metropolitano di Tokyo ha segnalato soltanto 5 nuovi casi di positività secondo una teoria potenzialmente rivoluzionario avanzata da un professore esperto di genetica la variante del taaccumulato troppe mutazioni nella proteina che corregge gli errori del virus qui I ricercatori hanno trovato molti cambiamenti genetici e un arresto improvviso e processo di evoluzione e tutto grazie per averci seguito le news nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa