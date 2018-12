Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buon 24 dicembre dalla redazione da Francesco Vitale in studio nella legge di bilancio una norma consente l’iscrizione in elenchi speciali per chi è svolto professioni sanitarie senza un titolo abilitante per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni tra le varie novità introdotte nel testo della manovra approvata Dal Senato compare una deroga per l’iscrizione Agli ordini le riferimento nello specifico riguarda tecnici sanitari di laboratorio tecnici della riabilitazione della prevenzione potranno continuare a svolgere l’attività professionale iscrivendosi in appositi elenchi speciali se hanno lavorato per un periodo minimo di 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni per l’associazione italiana fisioterapisti si tratta di una sanatoria globale per tutti gli abusivi in sanità Cambiamo argomento andiamo a Monterotondo una pratica religiosala circoncisione rituale su dei Gemelli di origine nigeriana e due anni finite in tragedia uno è morto per un emorragia l’altra è ricoverato in gravi condizioni nell’ Ospedale Romano di Sant’Andrea Il fatto è avvenuto a Monterotondo alle porte di Roma casa gestita dalla C con l’amministrazione comunale La politica la manovra superato il vaglio del Senato dopo giorni di polemiche una notte di bagarre in attesa della definizione delle due misure simbolo reddito di cittadinanza e pensioni e quando manca ancora l’ultimo step l’approvazione definitiva da parte della camera Ecco quali saranno poi le principali novità introdotte nel testo si tratta di misure che interessano famiglie imprese pensionati e grandi città ancora politica dopo il fact-checking di un quiz vero falso per difendere lavoro del governo vicepremier Luigi Di Maio soddisfatto del successo ottenuto dalla lista su provvedimenti adottati dell’esecutivo il giallo verde pubblicata sui social network con i giorni che hanno preceduto l’approvazione della manovra economica ha fatto il bis e ha postato una tabella con le cosele forze che sono state raccontate sulla legge di bilancio era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso la linea torna alla regia

