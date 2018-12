Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 08:10

romadailynews radiogiornale bene ritrovate l’ascolto e buon natale dalla redazione e da Francesco Vitale in studio la peggior vigilia di Natale della storia per Wall Street che ieri sera ha chiuso lunedì nero crollando i minimi degli ultimi 20 mesi i listini americani perdono oltre il 2% appesantire dallo shutdown dalla possibile licenziamento di Power da parte di Trump l’unico problema della nostra economia e la Fed ha detto il presidente pesante anche il petrolio che scende sotto i 44 dollari al barile perdendo il 4,17% però nella borsa di Tokyo che perde oltre il 5% ai minimi 15 mesi prosegue Lo sciame sismico sull’Etna tra le oltre 150 costi una di magnitudo 4 è stata registrata alle 20:26 di ieri con epicentro vicino Ragalna in provincia di Catania per la nube di cenere alzarsi dal vulcano l’aeroporto della città è chiuso dalle 21:30 dovrebbe riaprire questa mattina temponiente sospesa ieri la circolazione ferroviaria sulla linea Messina Catania Siracusa l’uomo è diventato Avid borace un’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana fino ai paradossi di oggi quando portano lautamente troppi non hanno carte per vivere così Papa Francesco Durante la messa di Natale nella Basilica di San Pietro oggi la benedizione Urbi et Orbi di Bergoglio festività in vacanza per 18 milioni di Italiani il 8% in più dello scorso anno è salita 43 bilancio dei morti nell’attacco armato di ieri contro un palazzo governativo della capitale afgana cabourg la Casa Bianca conferma che Trump è stato invitato da erdogan in per chi è il prossimo anno aggiungendo Sebbene non sia in programma nulla di definitivo il presidente aperta un potenziale incontro in futuro i due hanno discusso ieri del ritiro delle forze americane dalla serie di tutto buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa