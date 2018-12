Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e un buon natale da Francesco Vitale in studio la peggior vigilia della storia per Wall Street che ieri sera ha chiuso lunedì me lo crollando e minimi degli ultimi 20 mesi i listini americani perdono oltre il 2% appesantiti dallo shutdown dal possibile licenziamento di parte di Trump l’unico problema della nostra economia e la Fede ha detto il presidente pesante anche il petrolio che scende sotto i 44 dollari al barile perdendo il 4,17% però nella borsa di Tokyo che perde oltre il 5 ai minimi in 15 mesi che prosegue Lo sciame sismico sull’Etna tra le oltre 150 Scotti una di magnitudo 4 è stata registrata alle 20:26 di ieri con epicentro vicino Ragalna in provincia di Catania per la nube di cenere alzata Sì dal vulcano l’aeroporto delle città è chiuso dalle 21:30 e dovrebbe riaprire questa mattina temporaneamente sospesa ieri la circolazione ferroviarialinea Messina Catania Siracusa l’uomo è diventato Davide vorace un’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana fino ai paradossi di oggi quando pochi banchettano lautamente troppi non hanno pane per vivere così Papa Francesco Durante la messa di Natale nella Basilica di San Pietro oggi la benedizione Urbi et Orbi festività in vacanza per 18 milioni di Italiani dopo 300 in più dello scorso anno ed è salita 43 il bilancio di morti nell’attacco armato di ieri contro un palazzo governativo della capitale afghana di Kabul la Casa Bianca conferma che Trump è stato invitato da erdogan Turchia il prossimo anno aggiungendo sta bene non si in programma nulla di definitivo il presidente aperta un potenziale incontro in futuro i due hanno discusso ieri del ritiro delle forze americane dalla Siria che continua a salire il bilancio delle vittime dello tsunami che sabato dopo un’eruzione vulcanica colpito le coste attorno lo stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giave di Sumatra 373 morti 1405le ferite 128 persone ancora disperse 600 abitazioni distrutte il 9 hotel gravemente danneggiati 12000 sfollati il sistema d’allarme sarebbe KO dal 2012 si è concluso in modo tragico il giallo del trentenne Comasco Mattia Mingarelli scomparso dal 7 dicembre nei boschi della Valmalenco in provincia di Sondrio il corpo senza vita del giovane rappresentante di Commercio È stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una scarpata i margini delle piste da sci Si indaga per chiarire cosa sia esattamente successo ha reso una confezione piena il sessantenne Giuseppe Gualtieri sottoposto a Fermo per l’omicidio nel catanzarese della ex moglie 53enne Francesca Petrolini e del suo compagno 43enne Roccobabà ha detto di aver agito per gelosia altre due le donne uccise ieri dagli uomini una 36enne Dominicana nel Cosentino è una quarantenne ad Alghero voltiamo ancora pagina approvata con la fiducia del Senato la manovra tornerà la camera tra 3 giorni opposizioni i sindacati annunciano mobilitazione cone chiede unità Alleghe Movimento 5 Stelle gli elettori non capirebbero un’inversione di rotta ferma il premier intanto Sottosegretario doricon annuncia che il DL sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio i pesi sono formalmente accusato di aggressione sessuale ai danni di una diciottenne avvenuta nel 2016 la denuncia è stata fatta dalla madre ex anchorwoman di una TV di Boston l’attore Dovrà presentarsi 7 gennaio in tribunale Sanremo ospiti della prima serata saranno il giornalista Julian assange è il businessman Alessandro Proto che noi ci fermiamo qui a voi tutti ancora l’augurio di una buona giornata e tantissimi auguri

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa