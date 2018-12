Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio continua l’intenso sciame sismico sull’Etna in Sicilia sono oltre 150 le scosse registrate nelle scorse ore la più forte di magnitudo 4, 339 di genere che si è alzata da vulcano con tre bocche su 5 natività causato non pochi disagi è visibile da decine di chilometri di distanza e e ieri sera ha costretto la chiusura dell’aeroporto di Catania in mattinata come annunciato lo scalo su Twitter poco dopo le 8:00 è stato riaperto un settore di spazio aereo e Questo consentirà l’arrivo di 4 aeromobili Allora ieri è stata temporaneamente sospesa anche la circolazione ferroviaria sulla linea Messina Catania Siracusa voltiamo pagina una forte denuncia sul iniqua distribuzione delle ricchezze ha caratterizzato l’omelia della messa della notte di Natale celebrata da papa Francesco in San Pierun’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana fino ai paradossi di oggi quando pochi banchettano la tua mente troppi non hanno pane per Vivere ha detto il Santo Padre nella Basilica gremita da 5000 che devi che hanno partecipato al rito per Istituto da Francesca e concelebrato dai Vescovi e dei cardinali nel senso della vita un’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana fino ai paradossi di oggi quando pochi banchettano Lauda Manchester troppi non hanno pane da vivere la strada anche oggi è in salita va Superata la resa dell’egoismo bisogna stimolare neuroni della mondanità e del consumismo La pulizia keniota è convinta che la volontaria italiana Silvia Romano rapita il mese scorso nel villaggio di ChuckChiama nel sud-est del paese sia ancora viva che non sia stata portata fuori dal Kenya lo ha riferito in un briefing sulla sicurezza il comandante della polizia della Costa no ha Miranda rimaniamo all’estero governatrice dello Stato messicano di Puebla e suo marito senatore Dexter natore sono morti in seguito allo schianto dell’elicottero sul quale viaggiavano a ufficializzare la notizia è stato il presidente messicano Andres Manuel Lopez obrador le mie più sentite condoglianze ai parenti del senatore Rafael Moreno Valle a sua moglie governatrice di Puebla Martha Erika Alonso ha scritto su Twitter il capo di stato mi assumo l’impegno di indagare sulle cause raccontare la verità su ciò che è successo aggiunto da Don nello schianto hanno perso la vita anche due piloti è un assistente del senatore si è dato fuoco ieri in Piazza dei Martiri a kasserine un giovane reporter tunisino di testa tvab the barrack dormo poche ore dopo in un video postato su Facebook poco prima il giornalista spiegaledrammatico gesto denunciando la sua preferita e lancia un appello ai disoccupati della Regione scendere in piazza per reclamare il loro diritto al lavoro e un futuro migliore il giovane Tiscali anche contro il governo centrale per aver dimenticato kasserine spesso mascherandosi dietro la lotta al terrorismo nella regione ieri sera le forze dell’ordine hanno usato i gas lacrimogeni per disperdere un gruppo di giovani manifestanti scesi in piazza dopo la morte di Georgie era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto ancora tantissimi auguri di buon natale più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa