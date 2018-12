Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale la polizia che mi hai convinta che la volontaria italiana Silvia Romano rapita il mese scorso nel villaggio di Cerca ma nel sud-est del paese sia ancora viva e che non sia stata portata fuori dal Kenya lo ha riferito in un briefing sulla sicurezza il comandante della polizia della Costa Noa mi vivanda andiamo in Italia sull’Etna continua intenso sciame sismico in Sicilia sono oltre 150 le scosse registrate nelle scorse ore la più forte di magnitudo 4,3 la nube di cenere che si è alzata dal vulcano con tre bocche sul 5 in attività ha causato non pochi disagi è visibile da decine di chilometri di distanza e ieri sera ha costretta la chiusura dell’aeroporto di Catania di mattinata come annunciato lo scalo su Twitter poco dopo le 8:00 è stato riaperto un settore di spazio aereo e Questo consentirà l’arrivo di 4 aeromobili Allora ieri è statatemporaneamente sospesa anche la circolazione ferroviaria sulla linea Messina Catania Siracusa la governatrice dello Stato messicano di Puebla e suo marito un Senatore Deck governatore sono morti in seguito lo schianto dell’elicottero sul quale viaggiavano a ufficializzare la notizia è stato il presidente messicano Andres Manuel Lopez obrador le mie più sentite condoglianze ai parenti del senatore Rafael Moreno Valle a sua moglie governatrice di Puebla Martha Erika Alonso ha scritto su Twitter il capo di stato mi assumo l’impegno di indagare sulle cause raccontare la verità su ciò che è successo aggiunto brador nello schiattano perso la vita anche i due piloti un assistente del senatore forte richiamo contro l’ingordigia consumistica nel omelia di Papa Francesco nella Basilica gremita da 5 mila fedeli il corpicino del bambino di Betlemme ha detto il Santo Padre Lancia nuovo modello di vita non divorare accaparrare ma condividere e donareMaria tanti è il senso della vita un’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana fino ai paradossi di oggi quando tocchi banchettano lautamente troppi non hanno pane da vivere tragedia di Natale a Bovalino siamo in provincia di Reggio Calabria un bambino di 7 anni cade dal trattore e muore Antonello Troya un bambino di 7 anni è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre incidente avvenuto alla periferia di Bovalino nel IX ha portato il figlio con sé Ed era andato a raccogliere della legna in un terreno di sua proprietà quindi a bordo del trattore stava facendo rientro a casa Quando sulla strada provinciale il piccolo è caduto del morto i medici 118 niente hanno potuto fare per il piccolo io certamente sono Condotti dei Carabinieri della compagnia di Locri coordinate dal sostituto procuratore Michele permunian ci fermiamoqui l’informazione Torna più tardi a voi tutti l’augurio di un buon proseguimento di ascolto e buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa