Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovati l’ascolto ancora buon natale dalla redazione da Francesco Vitale in studio la pulizia keniana ritiene che la volontaria italiana Silvia Romano capita il 20 novembre in una località vicino a Malindi sia ancora vive ancora nel paese lo ha detto il comandante della polizia regionale no ha Miranda citato dall’emittente keniana MTV esplosione questa mattina presso la sede del Ministero degli Esteri lirico a Tripoli lo riferiscono i media locali secondo cui il bilancio di almeno un morto e cinque feriti Secondo alcuni testimoni l’esplosione è stata accompagnata anche da colpi Darma da fuoco dalle immagini diffuse vestiti di bici si vede una densa colonna di fumo sprigionarsi dall’edificio principale del ministero in Sicilia prosegue Lo sciame sismico sull’Etna tra le oltre 150 scosse una di magnitudo 4 è stata registrata alle 20:26 di ieri con epicentro vicino Ragalna in provinciaCatania Cambiamo argomento l’uomo è diventato avide vorace avere riempirsi di cose Maria tanti senso della vita un’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana fino ai paradossi di oggi quando pochi banchettano la tua mente troppi non hanno pane per vivere è stato questo il forte richiamo di Papa Francesco nell’omelia della messa nella notte di Natale betelemme la svolta per cambiare il corso della storia indicato il pontefice andare Dunque a Betlemme andare incontro a Dio questo l’invito di Papa Francesco la strada anche oggi è in salita l’ha superata La vetta dell’egoismo non bisogna scivolare nei Burroni della mondanità del consumismo voglio arrivare a Betlemme Signore perché lì che mi Attendi e accorgermi che to the post in una mangiatoia sei il cane della mia vita Ho bisogno della fragranza tenera del tuo amore per essere a mia volta pane spezzato per il ancora cronaca il duplice delitto nel catanzarese confessa l’ex convivente della donna Francesca Petrolini Roccobabà sono stati uccisi dall’ex compagno di lei Giuseppe Gualtieri tantochi è entrato nella tabaccheria di Francesca Petrolini 53 anni a Davoli superiore in provincia di Catanzaro e ha ucciso a colpi di pistola a lei e il suo compagno Rocco ottava di 43 ha confessato dopo tre ore di interrogatorio Giuseppe Gualtieri 51 anni il cognato della donna i due avevano avuto una relazione dopo la morte del marito di lei ed è stata proprio la gelosia nei confronti del nuovo compagno di Francesca a spingerlo a compiere il Folle gesto di Carabinieri di Soverato di Catanzaro lo hanno trovato a casa di un amico e l’hanno portato in caserma per l’interrogatorio Roccobabà nuovo compagno di Francesca era stato più volte minacciato dall’uomo ora il presunto omicida si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria e tutto anche per questa edizione prossimo appuntamento a più tardi ancora voi tutti l’augurio di un buon proseguimento di ascolto e auguri di buon Natale

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa