Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale a voi tutti l’augurio di un sereno Natale la polizia keniana ritiene che la volontaria italiana Silvia Romano rapita il 20 novembre in una località vicino a Malindi sia ancora vive ancora nel paese lo ha detto il comandante della polizia regionale noami vivanda citato dall’emittente keniana MTV ha postato un video su Facebook prima di darsi fuoco in piazza dei Martiri a kasserine Il giovane reporter tunisino difesa TV azera kg morto poche ore dopo nel video il giornalista spiega le ragioni del suo drammatico gesto denunciando la sua precarietà e lancia un appello ai disoccupati a scendere in piazza per reclamare il diritto al lavoro e un futuro migliore il giovane accusa anche il governo centrale per aver dimenticato Caterina dove ieri ci sono stati scontri con inserimento di 6 agenti numerosi arresti la peggior vigilia di Natale della storia per Wall Street che ieri sera ha chiuso umbri di neroOrlando ai minimi degli ultimi 20 mesi i listini americani hanno perso oltre il 2% appesantiti dallo shutdown dal possibile licenziamento di Power da parte di Trump che stamani Tokyo ne ha risentito con l’indice borsistico di che con un ribasso del 5,01% è sceso sotto 20.000 per la prima volta da settembre 2017 Ha riaperto ma con limitazioni operative l’aeroporto catanese di Fontanarossa che da ieri subisce chiusure dello spazio aereo per l’attività eruttiva dell’Etna Per ora sono consentiti i quattro movimenti aerei l’ora non ci sono partenze quindi potranno arrivare 4 velivoli l’ora continuate intanto nella notte anche in mattinata le scosse di terremoto sul vulcano registrate la zona dove tremori sono maggiormente avvertiti è quella di Zafferana Etnea l’uomo è diventato Davide vorace un’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana fine paradossi di oggi quando pochi banchettano lautamente troppi non hanno pane per vivere così Papa Francesco Durante la messa di Natale nella Basilica di San Pietroe torniamo all’estero attentato suicida contro la sede del Ministero degli Esteri lirico Tripoli lo riferiscono fonti della sicurezza Libica al momento di tre vittime il bilancio dell’attacco l’esclusione stata accompagnata anche da colpi di arma da fuoco dalle immagini diffuse dai siti di bici si vede una densa colonna di fumo sprigionarsi dall’edificio principale delle Ministero continua a salire il bilancio delle vittime dello tsunami che sabato dopo un’eruzione vulcanica colpito le cose attorno allo Stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra 429 i morti oltre 1400 feriti e 128 le persone ancora disperse 600 abitazioni distrutte 9hotel gravemente danneggiati 12000 sfollati il sistema d’allarme sarebbe ko dalla 2012 voltiamo pagina Kevin Spacey sarà formalmente accusato di aggressione sessuale ai danni di un diciottenne avvenuta nel 2016 la denuncia è stata fatta dalla madre ex anchorwoman di una TV di Boston l’attore Dovrà presentarsi il 7 gennaio in tribunaleSanremo ospiti della prima serata tranne il giornalista Julian assange è il businessman Alessandro Proto noi per il momento ci fermiamo qui Buon Natale a tutti voi e un buon pomeriggio prossimo appuntamento più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa