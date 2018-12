Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio e buon natale la polizia keniota è convinta che la volontaria italiana Silvia Romano rapita il mese scorso nel villaggio di chakama nel sud-est del paese sia ancora vive che non sia stata portata fuori dal Kenya lo ha riferito in un briefing sulla sicurezza il comandante della polizia della Costa Noa mi vivanda rimaniamo all’estero in Libia attacco kamikaze stamattina nella sede del Ministero degli Esteri a Tripoli ad ascoltare l’edificio a causare l’esplosione secondo una fonte del ministero citata dal sitter Libia Alan sarebbero stati due attentatori i morti secondo le prime ricostruzioni sono almeno tre kamikaze che si è fatto saltare in aria un altro terrorista ucciso dalle forze di sicurezza è una terza persona 5 sarebbero i feriti cambiamo decisamente argomento nel cortile dello stabilimento della PernigottiNovi Ligure in provincia di Alessandria il vescovo di Tortona Vittorio Viola ha celebrato la messa di Natale oggi o marchio conta più belle persone bisogna cambiare restando Uniti le parole del Vescovo ai lavoratori che sono in presidio permanente dal 6 novembre a partecipare alla funzione c’erano oltre 500 persone la proprietà Turchia chiesto la cassa integrazione per parziale cessazione dell’attività una forte denuncia sul mica distribuzione delle ricchezze ha caratterizzato l’omelia della messa nella notte di Natale celebrata da papa Francesco in San Pietro un’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana fino ai paradossi di oggi quando pochi banchettano la tua mente e troppi non hanno pane per Vivere ha detto il pontefice nella Basilica è gremita da 5000 Fedeli che hanno partecipato alla Rita ho preceduto da Francesco e concelebrato da Vescovi e cardinali cambiamo decisamente argomento Vacanze di Natale significa spostamento per tanti fuori sede e abitudini anche per i parenti che possono vedere i loro figli lavoratori o giovani SudMetti solo nel periodo delle feste se ne parla Antonello Troya sono arrivati i figli e figli e nipoti e cugini Dopo un lungo viaggio per trascorrere il Natale a casa e la stella cometa che li ha guidati alla forma di un peperoncino piccante sono tantissimi giovani calabresi costretti a lavorare a studiare fuori regione una scelta obbligata a causa e le mancanze di opportunità negli ultimi 15 anni sono oltre 182 Mila e giovani calabresi che hanno lasciato la loro regione per lavorare o studiare altrove quasi due terzi dei flussi migratori interni ed esteri il 62,4% Si colloca nelle fasce più giovani fino ai 34 anni di età il futuro della Calabria non sta più in Calabria il ritorno e la di partenza è una routine alla quale siamo ormai abituati ma ogni anno ci ricorda il peccato originale di una regione incapaci di offrire opportunità lavorative quelli che valgono non perché siano i migliori Ma perché sono i più giovani quelli che avrebbero qualcosa da dire vanno via Prèil treno e tanti saluti con loro portano il pacco con il sugo della nonna i pomodori secchi sott’olio del papà i peperoni della mamma gli amici con l’accento Lombardo piemontese Toscano l’aspettano il pacco sanno che quando tornano i colleghi calabresi ci sarà da leccarsi i baffi il marchio di fabbrica è sempre lo stesso specialità in salsa piccante che potrebbe pure andare bene anzi benissimo Se però ci fosse anche nell’altro è per questo che quando li accompagniamo in stazione ti salutiamo con tristezza Ma Senza rimpianti sventolando la mano con gli occhi lucidi quando salgono sul treno per tornare a casa Quella vera noi studio non lavorano e amano è per questo che ci rassegniamo ad averli con noi solo a Natale Pasqua è Ferragosto che vivono altrove dove possibile farlo meglio dove si può guardare avanti senza inciampare sempre il passato che non passa mai che vadano tranquilli che al posto loro se avessimo 20 o 30 anni faremo lo stesso poi torneranno e stareancora tutti intorno alla tavola imbandita ultimo scampolo di una Calabria che vale la pena di essere vissuta ci fermiamo qui appuntamento a più tardi con informazione a voi tutti l’augurio di un buon pomeriggio è ancora i più cari auguri di buon Natale

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa