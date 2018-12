Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la polizia keniana ritiene che la volontaria italiana Silvia Romano rapita il 20 novembre in una località vicino a Malindi sia ancora vive ancora nel paese lo ha detto il comandante della polizia regionale No ami vivanda citato dall’emittente keniana in TV ancora all’estero è stato un attentatore suicida a causare l’esplosione al Ministero degli Esteri di Beagle Tripoli lo riferiscono fonti della sicurezza libiche Aggiungendo che il numero delle vittime dell’attentato è salito a tre torniamo in Italia prosegue Lo sciame sismico sull’Etna tra le oltre 150 scosse una di magnitudo 4 è stata registrata alle 20:26 di ieri con epicentro vicino a Ragalna in provincia di Catania è stato riaperto con limitazioni operative l’aeroporto catanese di Fontanarossa che da ieri subisce chiusure dello spazio aereo per l’attività eruttiva dell’Etna Per ora sono consentiti i quattro movimentiAllora non ci sono per tempi quindi potranno arrivare solamente 4 velivoli la messa di Natale in Vaticano nella notte l’uomo è diventato abile vorace avere riempirti di cose pare ha tanti il senso della vita un’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana fine paradossi di oggi quando pochi banchettano la tua mente e troppi non hanno pane per vivere è tanto questo è il forte richiamo di Papa Francesco nell’omelia Betlemme la svolta per cambiare il corso della storia indicato il Santo Padre andare Dunque Betta Lemme andare incontro a Dio questo l’invito del pontefice la strada anche oggi è in salita l’ho Superata la vetta dell’egoismo non bisogna scivolare nei Burroni della mondanità del consumismo voglio arrivare a Betlemme Signore perché lì che mi Attendi e accorgermi che tu depositi di una mangiatoia sei il pane della mia vita Ho bisogno della fragranza tenera del tuo amore per essere a mia volta pane spezzato per il mondo queste le parole di Papa Francesco Noi ci fermiamo qui l’informazione Torna più tardi da parte mia la uRio di un sereno Natale

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa