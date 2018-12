Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Natale dalla redazione in questo martedì 25 dicembre in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo aggiungendo euro ad euro non li vedrà uno così il vice Premier League ita Matteo Salvini e Ministro dell’Interno si dice convinto che nessuno potrebbe fare con il reddito di cittadinanza in tasca di soldi lavorando in nero Ad esempio in visita natalizia agli anziani e l’opera Pia Cardinal Ferrari di Milano Salvini assicurato che il governo farà di tutto per impedire a quanti non ne hanno diritto di essere sussidiati dallo Stato stiamo incrociando tutte le banche dati stiamo incrociando i redditi Ovviamente se uno ha due o tre case o due o tre macchinoni non vedrà Un centesimo di euro insiste vogliamo davvero aiutare gli ultimi dimenticati quelli che il lavoro non lo cercano neanche più aventi Pooh a 50 anni sembrava il momento ha riaperto ma con limitazioni operative l’aeroporto il catanese di Fontanarossa che da ieri subisce chiusure Nelloaereo per l’attività eruttiva dell’Etna Per ora sono consentiti i quattro movimenti aerei in ora non ci sono partenze Quindi potremmo arrivare il 4 velivoli ogni ora continuate intanto nella notte anche in mattinata le scosse di terremoto sul vulcano registrati dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia zona dove i tremori sono maggiormente avvertite quella di Zafferana Etnea essere in chiusura ha postato un video su Facebook prima di darti Piazza dei Martiri Il giovane reporter tunisino morto poche ore dopo nel video il giornalista spiega le ragioni del suo drammatico getto denunciando la sua precarietà e lancio un appello ai disoccupati a scendere in piazza per reclamare il diritto al lavoro e ad un futuro migliore il gioco era chiusa anche il governo centrale per avere dimenticato la città dove ieri ci sono stati scontri con il ferimento di Sergente numerosi arresti in Tunisia è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa