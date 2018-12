Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Catherine apertura la pulizia keniana ritiene che la volontaria italiana Silvia Romano rapita il 20 novembre scorso in una località vicino a Malindi Sei ancora viva è ancora nel paese ha detto il comandante della polizia regionale citato da un emittente siciliana andiamo in Indonesia continua a salire il bilancio delle vittime dello tsunami che sabato dopo un’eruzione vulcanica colpito le cose attorno allo Stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra 429 morti oltre 1400 feriti a 128 persone ancora disperse 600 abitazioni distrutte 9hotel gravemente danneggiati e 12000 sfollati il sistema d’allarme sarebbe KO dal 2012 torniamo in Italia l’uomo è diventato avido È vorace un’inter che abile ingordigia attraversa la storia umana fino ai paradossi di oggi quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere queste le parole di PapaFrancesco Durante la messa di Natale nella Basilica di San Pietro oggi la benedizione Urbi et Orbi di Bergoglio festività in vacanza per 18 milioni di Italiani Lotto per 100 in più dello scorso anno in chiusura andiamo a Tripoli attentato suicida contro la sede del Ministero degli Esteri libico lo riferiscono fonti della sicurezza al momento è di 9 vittime il bilancio dell’attacco l’esplosione è stata accompagnata anche da colpi di arma da fuoco dalle immagini diffuse dai siti di bici si è visto una densa colonna di fumo sprigionarsi dall’edificio principale del ministero e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

