Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Chi è un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo aggiungendo euro ad euro non ne vedrà uno così il vicepremier Salvini parla del reddito di cittadinanza segando che si stanno incrociando le banche dati perché vogliamo davvero aiutare gli ultimi dimenticati dice sull’autonomia regionale chiarisce entro metà gennaio la decisione finale dei ministri entro metà febbraio la proposta finale del governo alle regioni che hanno chiesto l’autonomia intanto l’altro vicepremier Di Maio fa sapere che dopo Natale con famiglia ed amici tornerà a Roma il 27 per la manovra Fitzgerald anno nuovo lo farò con mio fratello di Bach e torna finalmente in Italia dice ancora Di Maio gli astri 5:00 i terroristi che hanno tentato l’assalto al ministro degli Esteri libico questa mattina a Tripoli 2 si sono fatti esplodere gli altri tre sono rimasti uccisi lo riferiscono fonti qualificate Aggiungendo che la situazione ora sotto controllo le faci prendiamo una zona 8 le vittime dell’attacco un diplomatico direttore generale del dipartimento relazioni islamica del Ministero degli Esteri libico oltre 2 dipendenti civili bici e ad altre persone andiamo in Kenya la polizia ritiene che la volontaria italiana Silvia Romano dal 20 novembre in una località vicino a Malindi sia ancora vive ancora nel paese ha detto il comandante della polizia regionale citato da un’emittente keniana portiamoci negli Stati Uniti in chiusura non toccarle manda Buon Natale quanti anni hai credi ancora in Babbo Natale è andata all’incirca così riferiscono i media americani la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti Trump è un ragazzino di 7 anni alla vigilia di Natale durante uno scambio di auguri organizzato per la presidente della first lady in collegamento telefonico della casa bianca perché 7 anni ha continuato Trump È unita al limite no video foto resoconto della conversazione l’ho fatto il giro del web non è chiaro però come mi abbia risposto al presidente americano è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa