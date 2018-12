Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno senza la paternità ogni sforzo per un mondo più giusto ha il fiato corto perché siamo tutti fratelli alla benedizione Urbi et Orbi Papa Francesco lancia un augurio di fraternità tra persone di ogni nazione cultura di diverse religioni spiegate le differenze Non sono un pericolo ma una ricchezza e auspicate Natale faccia riscoprire i legami di fraternità che ci uniscono come esseri umani e legano tutti i popoli contenta israeliani e palestinesi aggiunge il pontefice di riprendere il dialogo e intraprendere un cammino di pace che ponga fine ad un conflitto che da più di 70 anni la sera la terra scelta dal signore per mostrare il suo volto Andiamo in Sicilia operativo dalle ore 13:00 l’aeroporto di Catania dopo le limitazioni che si erano rese necessarie a causa dell’attività eruttiva dell’Etna l’ha deciso l’unità di crisi di unità alle 11:30 dalle 8:32Istituto Nazionale di Geofisica Non ha registrato nuove scosse sul vulcano che si era risvegliata la vigilia di Natale con uno sciame sismico con Oltre 100 cose una nube di cenere visibile da decine di chilometri trebocche su 5 l’attività è una o più nuove fratture sul fianco della montagna ieri ha postato un video su Facebook prima di darsi fuoco in piazza dei Martiri della giovane le foto del tunisino morto poche ore dopo nel video il giornalista spiega le ragioni del suo drammatico gesto denunciando la sua precarietà e lancio una pelle disoccupati a scendere in piazza per reclamare il diritto al lavoro ad un futuro migliore il giovane accusa anche il governo centrale per aver dimenticato la città dove ieri ci sono stati scontri con riferimento di Sergente numerosi arresti in chiusura la cronaca ladri beffati La scorsa notte a Pisa hanno tentato di forzare uno sportello Bancomat di un parcheggio scambiatore a servizio di turisti diretti in Piazza dei Miracoli ma era vuoto almeno due anni mal di denti hanno quasi certamente usato un autocarro per agganciare su radicale l’apparecchiatura avuto una brutta sorpresa quando poi si sono accorti che il denaro non c’era e tutto grazie per averci seguito le newsprossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa