Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo aggiungendo euro ad euro non ne vedrà uno così il vicepremier leghista Matteo Salvini il Ministro dell’Interno si dice convinto che nessuno potrà fare con il reddito di cittadinanza intascando i soldi lavorando in nero in visita natalizia gli anziani dell’Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano Salvini è sicura poi che il governo farà di tutto per impedire a quanti non ne hanno diritto di essere sussidiati dallo Stato stiamo incrociando tutte le banche dati stiamo incrociando i redditi Ovviamente se uno ha due o tre case o due o tre macchinoni non vedrà Un centesimo di euro insiste vogliamo davvero aiutare gli ultimi dimenticati quelli che il lavoro non lo cercano neanche più aventi va 50 anni Andiamo in Sicilia perché è operativo dalle 13:00 l’aeroporto di Catania dopo le limitazioni che ti erano resesetaria causa dell’attività eruttiva dell’Etna ha deciso l’unità di crisi Istituto Nazionale di Geofisica non ha registrato nuove scosse sul vulcano che si era risvegliata la vigilia di Natale con uno sciame sismico con oltre 100 scotch una nube di cenere visibile da decine di chilometri trebocche su 5 in attività e 1 + nuove fratture sul fianco della montagna in chiusura la benedizione di Papa Francesco senza la fraternità ogni sforzo per un mondo più giusta il fiato corto perché siamo tutti fratelli a luglio è tardi e il papà lancia un augurio di fraternità tra persone di ogni nazione puntura di diverse religioni spiega che le differenze Non sono un pericolo ma una ricchezza e auspica che questo Natale fatto riscoprire i legami di fraternità che ci uniscono come esseri umani allegano tutti i popoli dice contenta a israeliani e palestinesi aggiunge il pontefice di riprendere il dialogo e intraprendere un cammino di pace che ponga fine ad un conflitto che da più di 70 anni luce dalla Terra a scelta dal signore per mostrare che il suo volto è tutto grazie per averci seguito la lezione Vi auguro una piacevolele news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa