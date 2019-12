Ultime Notizie Roma del 25-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ieri nella messa della notte di Natale in una basilica di San Pietro gremita di fedeli Papa Francesco ha interpretato il mistero della Natività con le parole dell’apostolo Paolo che parte la grazia di Dio così chiamata spiegato perché è completamente gratuita che tu in terra Tuttofare rispondere alla logica del Dare per avere più arriva gratis su amore non è negoziabile non abbiamo fatto nulla per meritare non potremo mai visto un pensarlo E l’amore divino l’amore che trasforma la vita rinnova la storia libera dal male infonde pace Gioia ha detto nell’omelia il pontefice per stanotte ci rendiamo conto aggiunto che mentre non è all’altezza e gli si è fatto per noi piccolezza mentre andavamo per i fatti nostri e gli è venuto tra noi poi seguito Francesco Natale ci ricorda che io continuo ad amare ogni uomo anche il PeggioreCambiamo argomento il premier Giuseppe Conte in un punto stampa da Taranto ha dichiarato ieri stiamo lavorando al piano industriale abbiamo ormai confermato che ci sarai coinvolgimento dello Stato lo Stato ottimo mentre la faccia vogliamo miglior questo piano prenderlo sempre meno carbonizzato lo stato è una garanzia per tutti sono molto fiducioso aggiunto con te l’Italia è membro del G7 impossibile che non riesco a risollevare una città fermato sto fermando il decreto cantiere Taranto che il Governo è chiamato a barare nei prossimi giorni la cronaca Sono disperate le condizioni del bimbo di 5 mesi che da sabato ci stava in ospedale in coma a Padova il piccolo e nel reparto di terapia intensiva di pediatria dopo che la madre lo ha violentemente scosse perché non dormiva I medici hanno richiesto l’intervento della commissione per la morte cerebrale Akita ti sono caduti nella casa che la giovane famiglia condivide a Mestrino La danza Aventino indagata per lesioni gravissime aggravate è stata lei stessa a confessare Carabinieri al magistrato di avere il frullato Troppo forte il piccolo che non ne voleva sapere di dormire la mamma di origini vicentine ha chiamato il 118 dopo aver visto che quiritirava più tifate venissero confermati dalla visita di due esperti delegati dalla procura che effettueranno un accertamento venerdì casa rientrerebbe nel Baby Shark sindrome la sindrome del bambino scosso che nei piccoli provoca gravissimi danni celebrali e neurologici che tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

