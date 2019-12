Ultime Notizie Roma del 25-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno da redazione in studio Giuliano Ferrigno della messa della notte di Natale in una basilica di San Pietro gremita di fedeli Papa Francesco ieri ha interpretato il mistero della Natività con le parole dell’apostolo Paolo che frequenta tutto pare rispondere alla logica del Dare per avere il dio arriva gratis è apparsa la grazia di Dio così chiamata ha spiegato il pontefice perché è completamente gratuita e l’amore divino amore che trasforma la vita rinnova libera dal male infonde pace Gioia l’amore di Dio non è negoziabile non abbiamo fatto nulla per meritare non potremo mai ricompensarlo le parole di Francesco ex Ilva Taranto lo stato non ci metterà la faccia così il premier Giuseppe Conte ha scelto di trascorrere la vigilia di Natale nella città che vive un momento delicato per la visione dello stabilimento arcelormittal sono qui per portare la testimonianza dell’attenzione della premura per questa comunitàquando sono venuto qui ho promesso che il sistema Italia avrebbe lavorato per alleviare le sofferenze ha dichiarato il premier si è detto anche il fiducioso l’Italia è membro del G7 impossibile che non riesca a risollevare una città perché la posizione Conte spiega l’obiettivo del Governo il percorso chiaro di decarbonizzazione è arrivata faticosamente al traguardo la camera ha approvato il testo con 312 voti a favore e 153 contrari pochi minuti prima del voto finale mentre interveniva Leonardo Donno di Movimento 5 Stelle i deputati di Fratelli d’Italia hanno esposto uno striscione in aula alla camera con la scritta Movimento 5 Stelle parlava di rivoluzione Ora pensa solo a mangiare il panettone sono intervenuti I commessi Federico mollicone hai capito sui banchi è il presidente fico lo ha espulso è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news attorno alla prossima edizione

