Ultime Notizie Roma del 25-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale venerdì trovate l’ascolto ancora buon natale a tutti voi dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mentre qui in terra tutto pare rispondere la logica del Dare per avere Dio arriva gratis so amore non è negoziabile non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potrò mai ricompensarlo così Papa Francesco Durante la messa nella notte di Natale in è San Pietro non aspettiamo che il prossimo diventi bravo per fargli del bene Oggi il messaggio la benedizione Urbi et Orbi nella cattedrale di arcivescovo Corrado lorefice depone nella mangiatoia del presepe un bambino Gesù nero nel segno dei migranti dell’accoglienza anche un balletto contro la riforma delle pensioni voluta da Macron ieri sera una quarantina di danza dell’opera di Parigi in tutù hanno dato vita al quarto atto del lago dei cigni di ciaikovskij sulla gradinata del teatro alle loro spalle uno striscione di protesta di lavoratori del pubblico in Francia per cui le ballerine del celebre teatrosono contro la riforma che vorrebbe cancellare 40 sistemi pensionistici di categoria per unificare in uno solo appunti i ballerini dell’Opera possono andare attualmente in pensione a 42 anni grazie una legge che risale al 1698 voluto da Luigi XIV il Re Sole la difesa è una parte importante della sovranità Nazionale ogni contingente è un pezzo dell’Italia con queste parole il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha salutato ieri i militari italiani impegnati in Iraq e nella sua visita erbil nella vigilia natalizia per portare i nostri soldati ha spiegato il saluto delle istituzioni di tutti gli italiani Voi sapete cos’è la vera verità e Portatevi Italia nel mondo attraverso l’uniforme che indossate ha detto Italia impegnata in 34 missioni in 24 paesi quasi 6000 i militari italiani presenti nei teatri operativi Come misure le abbiamo provate altre la Proveremo sono molto fiducioso è impossibile che l’Italia non riesca a risollevare una città così ieri il premier Conte sulle Silva dopo la visita Taranto stiamo lavorando al piano industriale abbiamo ormai confermache ci sarai coinvolgimento dello Stato lo stato ci metterà la faccia promesso il presidente del consiglio che anche visitato tratto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata con i cronisti a Taranto una parte non vi ho chiamato io incidente mortale La notte scorsa in Versilia in provincia di Lucca la vittima È un sedicenne del posto campione italiano under 18 di nuoto pinnato da quanto emerso il ragazzo mentre Reggiana sulla Sarzanese in sella al suo scooter avrebbe prima urtato un’auto che lo precedeva e poi sarebbe finito contro un muretto sembra che la vittima stesse tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici a Pietrasanta le nuove norme sulle concessioni autostradali non vogliono essere punitivi per i concessionari mentre duro regime più trasparente ha spiegato ieri il premier Conte il leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio ha attaccato autostrade poi ha sostenuto che lui è il Presidente del Consiglio hanno la stessa linea ma critiche sono arrivate da leader di Italia viva Renzi sul dossier concessioni niente più pericoloso del populismo normativo Ne parleremo a Gennaio a metà maggio potrebbe già passaremacchina sul nuovo ponte di Genova l’annuncio del sindaco Bucci Cambiamo argomento prima ha fatto il colpo in una banca minacciando gli impiegati con un’arma poi ha lanciato parte del bottino ai passanti al grido di Merry Christmas protagonista riferiscono media locali un uomo anziano con la barba bianca che ha rapinato una banca a Colorado Springs due giorni prima di Natale ha iniziato a tirare fuori i soldi dalla borsa e lanciarle poi ha detto buon Natale ha raccontato in questi alla stazione il rapinatore Babbo Natale è stato poco dopo arrestato alcuni passanti hanno restituito i soldi ma migliaia di dollari sono rimasti nelle tasche di chi ha avuto il cosiddetto regalo il governo federale ha dichiarato l’allerta Ieri per un incendio che ha danneggiato decine di casa alla periferia della città Portuale di Valparaiso video online mostrano grandi lingue di fuoco lungo le colline che dominano le città e la gente cucire secondo la commissione forestale nazionale del Ministero dell’Agricoltura sono andati a poco Almeno 100 ettari circa 120 le case colpite dall’incendio È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa