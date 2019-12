Ultime Notizie Roma del 25-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio caldo Natale non solo per l’atmosfera le temperature di questo Natale 2019 sono davvero surreali davvero strane rispetto al passato su quasi tutta la penisola ben Sopra La Media Torino quella tra il 24-25 dicembre è stata addirittura la più calda degli ultimi 150 anni a dirlo e la società meteorologica italiana con sede a ieri che su Facebook ha pubblicato il bollettino con le medie delle ultime ore poco dopo la mezzanotte pensate si sono registrati 17,8 gradi e cambiamo argomento parliamo ora di cronaca Natale a San Pietro Papa Francesco l’amore di Dio è gratis queste le parole del Santo Padreomelia nella notte di Natale a San Pietro sentiamo nel mondo Grazie È completamente gratuita Mentre qui in terra tutto per rispondere alla logica dentale per avere Dio arriva anche il tuo amore non è negoziabile non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo Cambiamo argomento prima rapinato una banca poi ha lanciato i soldi per strada Orlando Merry Christmas ai passanti è successo a Colorado Springs negli Stati Uniti protagonista di questi auguri insoliti un uomo sopra i 60 anni con la barba andiamo ora in Francia è già stata ribattezzata la protesta di tu sì perché anche le ballerine dell’opera di Parigi si sono unite alle centinaia di lavoratori che negli ultimimanifestano contro la riforma delle pensioni del governo Macron che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile tasto pieno degli attuali 62 anni ai 64 e cambiamo ancora al momento incidente mortale La notte scorsa intorno alle 2:30 a Capezzano Pianore frazione di Camaiore in Versilia in provincia di Lucca la vittima È un sedicenne del posto Dario D’Alessandro campione italiano under 18 di nuoto pinnato da quanto emerso il ragazzo mentre viaggiava lungo la via Sarzanese in sella al suo scooter avrebbe primo stato un’auto che lo precedeva e poi sarebbe finito contro un muretto sul posto l’automedica della Misericordia Carabinieri ed è tutto buon proseguimento di ascolto ancora l’augurio di buon natale a tutti voi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa