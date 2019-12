Ultime Notizie Roma del 25-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale venerdì trovate l’ascolto dalla redazione Ancora auguri di un buon natale anche da parte di Francesco Vitale mentre tu in terra tutto per rispondere alla logica del Dare per avere Dio arriva gratis il suo amore non è negoziabile non abbiamo fatto nulla per meritarlo non può mai ricompensarlo nella messa della notte di Natale in una basilica di San Pietro gremita di fedeli fa Francesco interpreta il mistero della Natività con le parole dell’apostolo Paolo è apparsa la grazia di Dio così chiamata Spiega perché è completamente gratuita di Natale spazza via il maltempo allerta arancione in emilia-romagna Lombardia e Veneto a Venezia è prevista una marea di massima 120 cm pericolo valanghe mercato in Piemonte Lombardia Veneto e friuli-venezia Giulia uno snowboarder tedesco è morto ieri travolto da una slavina in Alto Adige ogni anno in Italia si registrano oltre 30.000 incidenti sulle piste da sci siamoil piano industriale abbiamo ormai confermato che ci sarà il coinvolgimento dello Stato lo stato ci metterà la faccia vogliamo migliorare questo piano prenderlo sempre meno carbonizzato lo staff è una garanzia per tutti così il premier Giuseppe Conte in un punto stampa da caldo sopralluogo nel cantiere del viadotto sul Polcevera ponte di Genova il sindaco Marco Bucci dice maggio transiterà la prima auto c’è ottimismo sui tempi della Ricostruzione dal sopralluogo di ieri mattina nel cantiere della Ricostruzione vengono Confermati i tempi di consegna dei lavori entro marzo il ponte sarà visibile nella sua interezza è Marco potranno transitare di cronaca in chiusura uno scontro frontale tra due auto Una delle quali era guidata da un diciassettenne senza patente avvenuta all’alba Bari nell’impatto tra i due mezzi una Smart una polo quattro persone sono rimaste ferite tra cui un modo grave si tratta del conducente della Smart fiore ricoverato in condizioni critiche il diciassettenne senza patente alla guida della Polo incidente avvenuto in via candura al quartiere San Paolo sul posto è intervenuto il personale18 ed è tutto buon proseguimento di ascolto ancora l’augurio di buon natale a tutti voi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa