Ultime Notizie Roma del 25-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio Ancora auguri a tutti voi di un buon Natale quando si dice il calore delle feste La magia del Natale ma non al freddo a Torino infatti la notte di Natale è stata la più calda negli ultimi 150 anni all’osservatorio di Moncalieri per intenderci poco dopo la mezzanotte si è registrata una massima di 17,8 gradi un valore mai raggiunto nemmeno di giorno la causa il film Il vento caldo che ha contribuito al clima già abbastanza per questo periodo è sempre di clima si parla una tale primaverile anche in Puglia con alberi di Pero in Fiore a dicembre a causa del clima pazzo di te la Coldiretti locale sono disastrosi effetti sui campi della tropicalizzazione del clima che Azzera in pochi attimi di sforzi vede Agricoltori che perdono produzione al contempo subiscono un aumento dei costi a causa delle necessarie eritemiulteriori lavorazioni acquisto di piantine e sementi utilizza aggiuntivo di macchinari carburante spiega Savino Muraglia presidente di Coldiretti Puglia gli imprenditori si trovano ad affrontare fenomeni controversi dove in poche ore si alternano nel ondate di maltempo Asti città perdurante giunge così a nulla vale la programmazione degli orticoltori che in Puglia raccolgono broccoli Cavoli sedano prezzemolo finocchio cicoria e bietole zucchina Turati contemporaneamente per la temperatura con la natura sconvolta preoccupare l’effetto del possibile improvviso abbassamento della temperatura sulle piante in fiore con effetti disastrosi sulla raccolta dei frutti di primavera ed estate sono eventi treni per cui meccanismo della declaratoria di calamità naturale del Fondo Solidarietà naturale così Come è strutturato non funziona più concludi Muraglia shock termici nubifragi e trombe d’aria già allagato le campagne strappato gli alberi inondato di fango campi e strade rurali fatto crollare a terra le olive danneggiato ortaggi e verdure in campo con un bilancio gravissimo nelle aree rurali dove devigià subito 53/20 estremi che si sono abbattuti in Puglia dal prima volta Natale secondo il monitoraggio di Coldiretti in Puglia sulla base della banca dati Europea sugli eventi estremi E voltiamo ancora pagina andiamo a Lucca incidente mortale a Capezzano Pianore frazione di Camaiore in Versilia in provincia di Lucca la vittima È un sedicenne Dario D’Alessandro campione italiano under 18 di nuoto pinnato in sella al suo scooter avrebbe prima urtato un’auto che lo precedeva e poi sarebbe finito contro un muretto il sedicenne Stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici a Pietrasanta la Francia ha bloccato esportazione di un opera di Cimabue Cristo deriso Perché tesoro Nazionale quadro è stato ritrovato nella cucina di un anziana francese venduta all’asta ottobre per 24 milioni di euro la cifra più alta mai pagata per un’opera medievale per decenni L’opera è rimasta appesa sul muro sopra i fornelli prima di essere notato da un responsabile di una casa da in chiusura diamo uno sguardo alla borsa quella di Tokyo questa mattina inizicontrattazioni poco variate in un contesto di scambi ridotti quando gran parte delle piazze azionarie asiatiche sono chiuse per le festività natalizie l’indice di riferimento Nikkei in apertura ha fatto segnare una variazione appena negativa 0,04 % a quota 23820,59 sul mercato dei cambi in assenza di spunti lo Yen si è mantenuto stabile sul dollaro a un livello di 109 €3 il valore di 121 eventi e noi ci fermiamo qui ancora un augurio di un buon proseguimento ti ascolto Tantissimi auguri di buon natale a ciascuno di voi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa