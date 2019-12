Ultime Notizie Roma del 25-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Buon Natale a tutti voi Mentre qui in terra Tuttofare rispondere alla logica del Dare per avere Dio arriva gratis su amore non è negoziabile non abbiamo fatto nulla per meritarla potremmo mai ricompensarlo nella messa della notte di Natale di una basilica di San Pietro gremita di fedeli Papa Francesco interpreta il mistero della Natività con le parole dell’apostolo Paolo è apparsa la grazia di Dio così chiamata perché è completamente gratuita Cambiamo argomento acqua alta Venezia Mosè ancora fermo si è pensato a una sperimentazione parziale Ma i benefici erano pochi e c’erano i rischi Cinzia zinco nei il provveditore alle opere pubbliche del Triveneto in pectore lunedì 23 dicembre era stata predisposta la prima entrata in funzione delle paratie alla bocca di Treportipoi è stata fermata tutto è stato valutato molto seriamente prima di arrivare alla decisione che abbiamo preso poi nella notte cambiamo ancora argomento cronaca incidente in Versilia mortale La notte scorsa intorno alle 2:30 a Capezzano Pianore frazione di Camaiore in Versilia in provincia di Lucca la vittima È un sedicenne del posto Dario D’Alessandro campione italiano under 18 nuoto pinnato da quanto emerge ragazzo mentre viaggiava lungo la via Sarzanese in sella al suo scooter avrebbe prima urtato un’auto che lo precedeva e poi sarebbe finito contro un muretto sul posto l’automedica della Misericordia Carabinieri sembra che la stesse tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici a Pietrasanta che cambiamo ancora argomento sono venuto qui per portare l’attenzione del governo e quando dico governo dico della nazione per questa comunità ferita per questa comunità sofferente lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Taranto all’uscita dell’ospedale Santissima Annunziata dove ha incontrato i medici genitori dei bambini ricoveratireparto di oncoematologia pediatrica di dove sta Nadia Toffa industriale lo vogliamo migliorare vogliamo rendere sempre andiamo a questo punto anche il controllo interno all’azienda dimenticatevi Sharma perché per trovare il caso Questo Natale basterà andare a dazio con temperature tra i 18 e i 20 ° tutta la Riviera di Ponente Durante le festività potrà competere con il Mar Rosso Ostia parte è meglio di questo clima pazzo per me Ci ha abituati a dicembre sempre più caldo di 5 gradi sopra la media stima Bernardo Gozzini ricercatore dell’Istituto di biometeorologia del CNR come a fine16 ° in tutta la penisola e temperature anche più altri 2 ° rispetto al mese precedente è proprio a Torino Quando si dice il calore delle feste La magia del Natale ma non al freddo è la notte di Natale è stata la calda negli ultimi 150 anni all’osservatorio di Moncalieri poco dopo la mezzanotte si è registrata una massima di 17,8 gradi ma loro è mai raggiunto nemmeno di giorno la causa il ferro il vento caldo che mangia abbastanza per questo periodo e noi ci fermiamo qui ancora un augurio di un buon proseguimento di ascolto Tantissimi auguri di buon natale a ciascuno di voi

