Ultime Notizie Roma del 25-12-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata Buon Natale dalla redazione da Francesco Vitale in studio saranno stasera la frontiera del Brennero per essere poi scortati dai carabinieri sul territorio italiano le prime 10 mila dosi del vaccino anti covid del assai servion te in viaggio su dei furgoni dal Belgio supera intanto quota 2 milioni il numero dei contagi registrata in Italia dall’inizio della pandemia in aumento l’indice di trasmissibilità risale anche il rapporto tra positività e tamponi al 9,3% ogni scartato figlio di Dio il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso ma a consolare le lacrime di chi soffre Così ieri Papa Francesco nella messa della vigilia di Natale anticipata alle 19:30 per le misure anti covid oggi la tradizione benedizione Urbi et Orbi e l’Angelus trasmessi in diretta streaming i rappresentanti permanenti europei si riuniscono stamani per ascoltare il capo negoziatore barnier sulla brexitd’accordo concluso ieri sulle future relazioni col Regno Unito l’incubo con nodi al commerciale libero scambio ci aiuterà a riprendere in mano il nostro destino dice Johnson È tempo di diventare indipendenti reagisce la Scozia allerta gialla per il tempo oggi in Campania Basilicata e Calabria e attese nevicate su Emilia Romagna Toscana e Marche oltre che sulle suddette regioni previsti venti forti in Veneto e Liguria una zona d’aria gelida porterà un re Nino calo delle temperature al nord e successivamente anche sulle regioni del Centro Sud 20 cadaveri di migranti di origine subsahariana sono stati recuperati al largo della Tunisia centrale dopo l’affondamento della Barca improvvisata altre 5 persone sono state soccorse le operazioni di ricerca da parte delle Guardie marittime sarebbero ancora in corso seconda Ministero della Difesa tunisino una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata vicino la Costa dell’isola filippina di luzon è avvertita fino nella capitale Manila dove hanno tremato gli edifici molte messe di Natale sono state interrotte non si registranomomento danni a persone o cose fanno sapere dalla città vicino all’epicentro Calata Gun l’enorme Ranch di Michael Jackson è stata acquistito dal miliardario statunitense rombul per circa 22 milioni di dollari ben al di sotto dei prezzi di vendita originale nel 2015 la proprietà della California Teatro della cosa di pedofilia contro la star del pop era stata valutata 100 milioni di dollari ed è tutto vi auguro ancora un buon Natale e un buon proseguimento di ascolto noi ci risentiamo più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa