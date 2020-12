Ultime Notizie Roma del 25-12-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio Buon Natale dalla redazione da Francesco Vitale in studio è arrivato ormai 9:30 di oggi alla frontiera del Brennero proveniente dal Belgio il furgone con le prime 9750 dosi del vaccino anti covid seiser biontech destinate all’Italia secondo quanto si apprende scortato dai carabinieri in mezzo Si dirigerà ora all’ospedale Spallanzani di Roma superata quota 2 milioni di contagi in Italia dall’inizio della pandemia in aumento l’indice di trasmissibilità risale anche rapporto tra positività e tamponi al 9,3% in occasione del natale un regalo di Papa Francesco la città di Roma sono stati Infatti Donati 4000 tamponi per la diagnosi del covid-19 di dal pontefice come Maggio della Slovenia che grazie all’impegno della elemosineria Apostolica in collaborazione con l’istituto di medicina solidale lifo San Gallicano verranno utilizzati per far accedere alla diagnosi senza fissa dimora della capitale Grazie anche un accordo con Roma capitale oggi una benedizione Urbitorbiel Angelo sono stati trasmessi in diretta streaming E quest’anno è Natale diverso ma ho un messaggio di speranza insieme possiamo sconfiggere questo virus così in un Twitter bomber Le Iene Presidente della commissione europea in un messaggio di auguri di buon Natale tra due giorni inizierà la vaccinazione in tutta L’Unione Europea ha twittato e gradualmente saremo in grado di tornare alla vita normale fino ad allora stiamo a Teddy ha scritto non verrai è stata recuperata la scorsa notte un’auto che mercoledì pomeriggio era finita nel fiume Adige Rovereto in provincia di Trento a bordo sono stati Ritrovati i corpi senza vita di due occupanti due roveretani una donna di 69 anni e il figlio di 27 i carabinieri ipotizzano una manovra sbagliata da parte della donna al volante testimoni avevano visto l’auto inabissarsi nelle acque dell’Adige ma solo dopo lunghe ricerche la vettura è stata localizzata è recuperata dai Vigili del Fuoco il dissidente russo alexei navalny denuncia l’arresto di una sua collaboratrice liubov sobol oggi la polizia è arrivata l’appartamento di dumenzadel mattino scritto su Twitter il fondo anticorruzione di navalny una circostanza so dire legata alla telefonata in cui lo stesso non avrebbe ingannato un agente dei servizi di sicurezza facendogli ammettere di essere ad avvelenare il dissidente hanno sfondato la porta del suo appartamento e l’hanno portata via per interrogata ha scritto Niente regali sotto l’albero quest’anno per un italiano su tre a causa del clima di sobrietà che ha segnato la festa delle limitazioni poste allo shopping soprattutto delle difficoltà economiche delle preoccupazioni per il futuro causate dalla fame mia emerge dall’analisi Coldiretti anche il budget di quanti hanno deciso di fare i regali è sceso a €175 a famiglia in calo del 23% rispetto allo scorso anno con la maggioranza del 45% delle famiglie italiane che sottolinea la Coldiretti ha speso tra i 100 e i €300 il 41% €800 il 14% dai 300 ai €1000 e i rappresentanti permanenti europei si riuniscono stamani per ascoltare il capo negoziatore bernier sulla brexit e valutare l’accordo concluso ieri sulle futureRegno Unito zanito l’incubo del no Deal commerciale libero scambio ci aiuterà a riprendere in mano il nostro destino dice Johnson e il tempo di diventare indipendenti reagisce la Scozia sono 4500 i vigili del fuoco in servizio operativo oggi nel giorno di Natale qui si aggiunge il personale presente nei 265 distaccamenti volontari dislocati su tutto il territorio italiano la flotta aerea del Corpo Nazionale operativa con 21 elicotteri insieme 8 Canadair sulle strade italiane pronte 1130 autopompe 191 autoscale 538 autobotti per garantire il soccorso tecnico urgente carta gialla per il maltempo oggi in Campania Basilicata e Calabria attese nevicate su Emilia Romagna Toscana e Marche oltre che sulle suddette regioni previsti venti forti in vendita in Liguria una zona d’aria gelida porterà un repentino calo delle temperature al nord e successivamente anche sulle regioni del centro-sud mi fermo qui Vi auguro ancora un buon Natale e un buon proseguimento di ascolto o restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa