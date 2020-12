Ultime Notizie Roma del 25-12-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione Buon Natale da giù Ferrigno in apertura l’arrivo oggi in Italia la frontiera del Brennero proveniente dal Belgio del furgone con le prime 9750 dosi del vaccino anti covid Spider destinate all’Italia è stato scortato dai carabinieri in mezzo si sta dirigendo verso l’ospedale Spallanzani di Roma superata quota 2 milioni dei contagi in Italia dall’inizio della pandemia in aumento l’indice di trasmissibilità Vitale anche il rapporto tra positività e tamponi al 9,3% yacht in occasione del natale un regalo di Papa Francesco alla città di Roma sono stati Donati 4000 tamponi per le diagnosi del covid ricevuti pontefice come mangio della Slovenia grazie all’impegno del Vaticano in collaborazione con l’istituto di medicina solidale verranno utilizzati per far accedere alla diagnosi senza fissa dimora della capitale Grazie anche ad un accordocomune oggi La Tradizionale benedizione Urbi et Orbi all’angelus trasmessi in diretta streaming maltempo sono 4500 ai vigili del fuoco in servizio operativo oggi nel giorno di Natale cui si aggiunge il personale presa bene 265 distaccamenti volontari dislocati su tutto il territorio italiano la flotta aerea del Corpo Nazionale operativa con 21 elicotteri insieme 8 Canadair sulle strade italiane pronte 1130 autoponte centro autoscale 538 autobotti per garantire il soccorso tecnico urgente allerta gialla per il maltempo oggi in Campania Basilicata e Calabria attese nevicate su Emilia Romagna Toscana e Marche oltre che sulle suddette regioni previsti venti fatti in vendita in Liguria una zona d’aria gelida porterà un repentino calo delle temperature al nord e successivamente anche sulle regioni del centro e sud è tutto per il momento Grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa