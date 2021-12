Ultime Notizie Roma del 25-12-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla vita è una microfono Giuliano Ferrigno Cristian della notte di Natale ieri in Piazza San Pietro Papa Francesco giunta l’altare della cattedrale di lato la statua del bambino la bachata della scienziata Gesù nasce lì vicino ai pastori vicino dimenticati delle periferie ha detto Bergoglio viene Dov’è la dignità dell’uomo è messa alla prova Dio questa notte viene a colmare di dignità aggiunto ci ricorda quanto importante darla l’uomo con il lavoro ma anche dare dignità lavoro dell’uomo Perché l’uomo è signore non schiavo del lavoro è il giorno della vita ripetiamo basta morti sul lavoro ha concluso il papà e impegniamoci per questo l’emergenza tramite Secondo l’aggiornamento di ieri dei dati del Ministero della Salute in Italia si sono registrati 50599 nuovi casi a fronte di 929000 + 375 tamponi effettuati 141 i decessi in caso di positività5,4% statale degli ospedalizzati in Italia è di 9850 pazienti con un aumento di 105 casi di questi in terapia intensiva sono 1038 con un aumento di 15 unità tanti tamponi 220 9775 i dati sull’incidenza delle reti rappresentano un segnale forte di incremento nella circolazione del virus l’ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro Presenta i dati del monitoraggio settimanale la cabina di Regia la crescita netta di casite registrato in tutte le regioni ma più marcata nel nord-est in particolare Lombardia Val d’Aosta sono segnalate a rischio altre regioni a rischio moderato con Calabria Marche Puglia e Sicilia attento che potrebbero fare a passare rischio alto non si prevedono cambi di colore per le regioni italiane che secondo quanto si apprende da fonti qualificate quindi dovrebbero rimanere ciascuna nella propria attuale di Natale fotografa l’Italia nella situazione della scorsa settimana con 7 giorni in giallo e 14 bianche le regioni che hanno cambiato colore ricordiamo sono Liguria Marche Veneto Friuli Venezia Giulia è pubblicaBolzano oltre la Calabria per le quali governatori Stanno pensando comunque misura Tony Meli restrizione è tutto per il momento informazioni torno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa