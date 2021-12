Ultime Notizie Roma del 25-12-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale un appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno ancora l’emergenza covid in apertura Tigotà ci sono in crescita in tutta Italia record il virus circola soprattutto tra i giovani l’ipotesi zona gialla in prospettiva riguarda tutto il paese che c’è la variante o meno in ogni regione si prospetta il rischio di aumento di ricoveri la mappa del paese stilato il rapporto dell’istituto superiore di sanità offre un panorama eloquente Lombardia Valle d’Aosta sono a rischio alto 18 ore sono a rischio moderato e tu della Provincia autonoma di Bolzano a rischio Basso delle 18 regioni a rischio moderato 5 sono ad alta probabilità di progredire verso l’alto Calabria Marche Provincia autonoma di Trento Puglia e Sicilia in catena arrivo un tampone rapido nel nostro paese per individuare la variante omicron in appena quattro ore educare i cosi i potenziali focolai in tempi brevissimi un dettaglio fondamentale se si considera che la variante si presenta come estremamenteesclusiva con la capacità di raddoppiare i contatti in 2-3 giorni il nuovo test è stato sviluppato in Corea del sud e sarà disponibile dal 30 dicembre fino a mo tempo ne è il primo che con un singolo tetto in grado di individuare la presenza di tutte le 5 principali varianti del coronavirus Alfa beta gamma Delta e punto a Micron i tasti tradizionali possono identificare solo le prime quattro varianti da quella del Sud ha segnalato il primo di i primi 5 casi legati alla variante dopo il rientro di una copia della Nigeria il nuovo tempo ne sarà disponibile in tutto il paese entro la fine dell’anno la distribuzione avverrà il 29 dicembre e chiusura la messa di Natale ieri in Piazza San Pietro nel giorno della vita ripetiamo basta morti sul lavoro è questo il forte appello di Papa Francesco io stanotte viene a colmare di dignità la durezza del lavoro aggiunto Bergoglio ci ricorda quanto sia importante dare dignità all’uomo con il lavoro ma anche dare dignità al lavoro dell’uomo Perché l’uomo è signore e non schiavo del lavoro è tutto grazie per averci seguito alle Muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa