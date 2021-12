Ultime Notizie Roma del 25-12-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione alla sono Giuliano Ferrigno PD in crescita in tutta Italia il virus circola soprattutto tra i giovani ripartiti in zona gialla in prospettiva riguarda tutto il nostro paese negli ultimi 7 giorni le fasce d’età più giovani sono quelle maggiormente colpite dalla circolazione del virus poi a scalare ci sono le fasce dai 20 ai 29 anni nel seguire dai 30 ai 40 9 che crescono in maniera significativa dice Silvio brusaferro presidente dell’istituto superiore di sanità e portavoce del CTS gli ultimi giorni c’è una netta crescita dei nuovi casi E infatti l’incidenza settimanale salita a 351 casi per 100.000 abitanti in quasi tutte le regioni è prevista la probabilità di dover utilizzare il 20 30% dei posti letto per i pazienti che necessitano di terapie legate al covid-19 omicron in Italia rappresenta almeno il 28% delle nuove infezioni come una diffusione nomesul territorio nazionale che abbiamo Al momento con tempo in arrivo neve e pioggia Poi però ci sarà un aumento delle temperature nel dettaglio dopo Natale non ho mandata con pioggia e lunedì 27 dicembre anche il rischio neve ultimamente questa depressione si approfondirà sul mar Tirreno innescando una fase di maltempo Anche a causa dei forti contrasti termici che si verranno a creare spese quindi piogge battenti a partire dalle regioni nord-occidentali in funzione poi tutto il resto del paese ad esclusione dell’estremo Nord Est attenzione particolare sul Liguria regioni tirreniche dove non si escludono rischi di forti temporali accompagnati anche da intense raffiche di vento Con il libeccio che supera adulti 90 km orari lungo i litorali di Toscana Lazio e Campania tornerà anche la neve sulle Alpi concerti a partire dai 1000 metri di quota nelle principali località sciistiche di Valle d’Aosta Piemonte Lombardia occidentale percorso della seconda parte della settimana poi specie da mercoledì 29 e ritorno dell’anticiclone africano potrebbe influenzare il tempo regalando una maggiore stabilità atmosferica su Gran parte delle regioni anche con temperature massimesui 16,7 gradi specie nelle città del centro-sud andiamo negli Stati Uniti sentite cosa è accaduto ieri al presidente americano Joe biden insultato in diretta con una frase in codice il presidente compagnia della moglie Gilda tradizione ha risposto ad alcune telefonate sulla linea messa a disposizione del comando di difesa aerospaziale e come ogni anno segue il viaggio virtuale di Babbo Natale e poi te ne ha parlato al telefono con alcuni bambini e poi torno il padre di alcuni di loro uomo che sia identificato come Jared ha utilizzato la frase lexgo Brandon che viene utilizzato dai sostenitori di Trump per insultare l’attuale presidente Vaiana risposto con le parole sono d’accordo probabilmente senza comprendere immediatamente il significato della frase pronunciata la moglie invece a giudicare dalla reazione accolto il dettaglio era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa