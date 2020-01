Ultime Notizie Roma del 26-01-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio seggi aperti da questa mattina alle 7 Emilia Romagna in Calabria si vota per il rinnovo dei consigli regionali e l’elezione dei nuovi governatori nella giornata di ieri silenzio elettorale Salvini ha twittato prima li mandiamo a casa domenica poi andiamo a dare avviso di sfratto anche al governo ha scritto su Twitter governo e maggioranza attendono l’esito del voto Bonacini punta la rielezione l’emilia-romagna li stupirà ha detto in Calabria la candidata del centrodestra Jole Santelli sente un buon vento mentre il suo avversario Pippo Pippo lancia un appello più votiamo in meno Peserà il voto clientela il coronavirus non si ferma e accelera in Cina i dati ufficiali parlano di 41 decessi econtagi il presidente cinese xingping ammesso che la situazione è grave e l’epidemia del coronavirus accelera Ma sicura Ce la faremo l’Europa si mobilita e si terrà una riunione del comitato per la sicurezza sanitaria dell’Unione Europea sarebbero 38 i casi Accertati di coronavirus e fuori dalla Cina nessuno in Italia in chiusura sci ieri Trionfo azzurro nella discesa libera di Coppa del Mondo donne a bansko in Bulgaria le azzurre hanno fatto tripletta vincendo con Elena curtoni Marta bassino e Federica nelle calcio Serie A Il Bologna ha battuto la spalla e 3 a 100 tra Fiorentina e Genoa Atalanta ne ha fatti 7 al Torino 70 risultato le altre partite Inter Cagliari Alle 12:30 poi questa sera il derby Roma Lazio e Napoli Juventus e 20:45 è tutto della redazionebuona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa