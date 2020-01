Ultime Notizie Roma del 26-01-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione sono aperte dalle 7 di questa mattina alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna in Calabria lo scrutinio inizierà alle ore 23 subito dopo la chiusura dei seggi sono più di 5 milioni di lettori al voto 3 milioni e mezzo in Emilia Romagna 1000008e in Calabria nella giornata di silenzio elettorale ieri Salvina twittato prima li mandiamo a casa poi andiamo a dare avviso di sfratto anche al governo Bonacini punta la rielezione Milia Romagna in Calabria la candidata del centrodestra Jole Santelli sente un buon vento mentre il suo avversario Pippo Callipo lancia un appello più buttiamo in meno Peserà il voto clientelare in Cina il coronavirus non si ferma accelera il contagio L’ultimo bollettino parla di 56 morti e quasi 2000 contagiatiprima vittima Shanghai dove i casi accertati Sono una quarantina dopo Pechino xi’an è la provincia di shandong hanno proclamato lo stop dei mezzi pubblici a lunga percorrenza chiude Disneyland Hong Kong stop al commercio di animali selvatici americani avviano l’evacuazione dei propri connazionali la Peugeot quella del proprio staff Intanto un malato e sotto osservazione a Toronto Canada il presidente ex Shipping ammesso che la situazione è grave l’epidemia accelera ma assicura Ce la faremo sul caso regeni bisogna fare passi avanti devono esserci dei fatti e non di relazioni che sono prese in giro che non vogliamo neanche ascoltare queste le parole del Presidente della Camera Roberto Fico dal palco del teatro di Fiumicello Dove hai ricordato il ricercatore friulano a 4 anni dalla scomparsa manifestazioni per regioni si sono svolte in molte città i suoi genitori chiedono al governo che richiami l’ambasciatore dal Cairo e coinvolga l’Unione Europea nel dichiarare l’Egitto paeselavoriamo incessantemente per la verità assicura Di Maio lo sport in chiusura calcio è Serie A ieri sera alla Vittoria per 7 a 0 dell’Atalanta sul Torino oggi le altre partite della ventunesima di campionato si inizia con Inter Cagliari a seguire Parma Udinese Sampdoria Sassuolo Verona Lecce roma-lazio il derby alle 18 e in serata 20:45 napoli-juventus è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa