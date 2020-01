Ultime Notizie Roma del 26-01-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio proseguono le operazioni di voto in Emilia Romagna in Calabria per il rinnovo dell’assemblea nella scelta del nuovo governatore in emilia-romagna sono tre milioni e mezzo di cittadini chiamati alle urne in Calabria Un milione 8 per un totale di oltre 5 milioni di elettori i seggi resteranno aperti fino alle ore 23 poi inizierà lo scrutinio dei voti in arresta l’allarme per il coronavirus la situazione è grave ha detto ieri il presidente xyh-5 il bilancio delle vittime è salito a 56 oltre 2000 i contagiati prima vittima Shanghai i casi accertati Sono una quarantina in questo città dopo Pechino xi’an nella provincia di shandong hanno proclamato lo stop dei mezzi pubblici a lunga percorrenzaha chiuso Disneyland Hong Kong stop al commercio di animali selvatici americani hanno avviato all’evacuazione dei propri connazionali la Peugeot quella del proprio staff Intanto un malato e sotto osservazione in Canada il presidente assicurato Ce la faremo nella cronaca un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in strada nella tarda serata di ieri alla periferia di Roma è accaduto intorno alle 23 in via Gabrio Casati al tufello secondo quanto si è appreso da fonti di polizia la vittima e un cittadino albanese di 43 anni con precedenti è attualmente in regime di semilibertà a quanto ricostruito è stato ucciso mentre usciva da casa per tornare a Rebibbia l’uomo è stato centrato la testa ed è morto sul colpo Indaga la polizia almeno 30 persone sono morte a causa di una tempesta che da giovedì si è abbattuta sullo stato di minas gerais nel sud-est del Brasile per l’eccezionale alluvioni si contano anche 17 dispersi e 7 feriti oltre 3500 sfollati nelle 30Ccolpite in per un autocisterna che trasportava casa esplosa in un’area affollata di un sobborgo di Lima il bilancio di 14 morti tra cui 5 bambini e 50 feriti portamine chiusura calcio è Serie A prosegue la ventunesima di campionato in attesa del derby di questa sera alle ore 18 tra Roma e Lazio poi a seguire napoli-juventus alle 20:40 ci è tutto è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa