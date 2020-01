Ultime Notizie Roma del 26-01-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio paura per il coronavirus cinese di cui Vittime sono salita a 56 con circa 2000 contagiati secondo il Pechino con la virus non è potente quanto la sarthe Ma sta diventando più contagioso in Vietnam si registra un primo caso di trasmissione da uomo buono al di fuori della Cina il contagiato non si era recato nei paesi ai familiari di una persona che era stata a un Kong assaltato da manifestanti Palazzo della quarantena in Italia Rinviate le date per il capodanno cinese a Roma e Milano in programma il 2 febbraio aggressione Venezia una coppia di turisti cinesi insultati e presi e sputi da adolescenti italiani presenti avevano una cinquantina possono Paese via terra rafforzati i controlli personale medico a Fiumicino e Malpensa affluenza in crescita le 12 per le elezioni regionali in Emilia Romagna in Calabria emilia-romagna alle 12 aveva votato il venti tre virgola Quaranta quattro100 più che raddoppiata rispetto al 10/77 alla stessa ora nella precedente consultazione di riferimento nel 2014 in Calabria l’affluenza alle 12 è stata del 10 e 48 il lato è in aumento rispetto al 85% della precedente consultazione di rilevamento alle urne sono aperte dalle 7 resteranno chiuse alle 23 Quando comincerà lo scrutinio età Roberto Gualtieri candidato unitario del centrosinistra alle suppletive del Collegio Romano della camera Il primo marzo le forze politiche hanno chiesto al ministro dell’economia la disponibilità per la candidatura verificato che intorno a lui si è ricostruito una vera in larga maggioranza e così viene spiegato da fonti di centro-sinistra lui tutta collezione che sostiene il governo nelle soste Roberto Gualtieri l’indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male perché quando crei una cosa non ti tocchi non ti riguardi Allora non c’è limite al orrore indifferente è complice complice dei misfatti peggiori queste alcune parole della definizione dottore che la senatrice a vita Liliana Segre ha scritto per il vocabolarioZingarelli 2020 A Milano sindaco sala appeso davanti alla porta di casa sua un cartello con la scritta qui vive un antifascista in risposta la scritta antisemita Mondovì Papa Francesco non È ammissibile indifferenza e le ruote alla memoria l’autorità Nazionale palestinese minaccia di sciogliersi e scendo così degli accordi di auto dal fronte dei contenuti del piano di pace di Trump ha minacciato il portavoce del presidente Abu mazen Abu rudeis l’accordo del secolo non passerà senza l’approvazione del nostro popolo palestinese ha detto rudena yamanas al portavoce di Fata ha rivendicato che l’unica utile effettivo ha risposto al piano di pace di Trump l’immediato riconoscimento da parte della comunità internazionale e specialmente dall’Unione Europea di uno Stato palestinese ai confini del 1967 con Jerusalem et sua capitale gente in casa 43 anni cittadino albanese ucciso ieri sera a colpi di pistola via Gabrio Casati al tufello la vittima aveva precedenti per droga furto e ricettazione bene regime di semilibertà è stato uccisouscire da casa per tornare a Rebibbia tra le ipotesi quella di un regolamento di conti legato a questioni di droga sull’omicidio Sono in corso indagini dei poliziotti della squadra mobile di Roma l’iran respinge le richieste del Canada dell’Ucraina decide di non rinviare all’estero le scatole nere del Boeing Ucraina battuto dei missili iraniani il 8 gennaio scorso dopo essere Decollato dall’aeroporto di te l’ho detto Il deputato fragliola rajabi citato dall’agenzia il cana dell’Ucraina avevano chiesto che le scatole nere fosse rinviate in Francia Ucraina per l’inchiesta sulla tragedia nella quale hanno perso la vita 176 persone pensione nei minuti finali di inter-cagliari finita 1-1 dopo l’espulsione di lautaro Martinez all’ultimo minuto di recupero per proteste dopo un fallo Non fischiato pioggia di fischi del pubblico deluso per la direzione arbitrale per il pari contro il Cagliari Marta bassino arrivata seconda nel super-g di in Bulgaria dove ha vinto la statunitense Mikaela shiffrin terza la Svizzera Lara Gut Behrami il Parma batte l’Udinese 2-0 in una partita della 21A giornata di Serie A Verona batte Lecce 30 e Sampdoria Sassuoloattesa per il derby Romano alle 18 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamenti a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa