Ultime Notizie Roma del 26-01-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno quotazione del parlamento seduta comune integrato dai delegati regionali per eleggere il Presidente della Repubblica il quorum richiesto è di due terzi dei componenti del collegio che la prossima il quorum scenderà la maggioranza assoluta in una rosa comprendente Letizia Moratti macello però è Carlo Nordio il centro-sinistra con letto a boccia sostanzialmente la terra e propone un super vertice per decidere un nome condiviso spunta il nome di Elisabetta casellati con carta coperta del centrodestra mentre restano sul tavolo i nomi di casini e amato contatti Sono in corso a quanto si apprende da fonti parlamentari tra i vertici del Pdl e della Lega Matteo Salvini in tante convocato alle 21 una cena grandi elettori del PD da domani si facciano anche due votazioni al giorno la prima alle 8 e la seconda 17 su questo è giusto dare l’idea che ci sia la disponibilità di tutti a lavorare Lucia Maurizio Lupi presidente di noi con l’ItaliaEvviva Matteo Renzi rilancia sull’ elezione diretta del capo dello Stato Auspico che questa sia l’ultima volta che se leggi un presidente della repubblica in questo modo bisogna andare al presidenziali Small semipresidenzialismo cioè l’elezione diretta dei cittadini e questo poi nel tema delle riforme costituzionali della scienza covid nel 60% dei casi i pazienti a due mesi dalla dimissione dall’ospedale Sono ancora asintomatici percentuale che si riduce finiti Ma che rimane comunque alta al 40% i sintomi più frequentemente riportati sono fatica a respirare debolezza tu se seguono dolore toracico tachicardia disturbi dell’equilibrio nausea ho febbre da un lungo studio del policlinico di Sant’Orsola che ha riguardato 100 pazienti ed è in corso una crisi mondiale della Salute Mentale soprattutto fra i giovanissimi l’incidenza di depressione ansia fra adolescenti è raddoppiata rispetto alla prima della 29 studi Condotti su oltre 80 mila giovani hanno dimostrato che oggi un adolescente su quattro in Italia nel mondo a sintomi clinici di depressione 1 su 5 kg di un Disturbo di Ansia questo diffuso disagio mentale rischia di mettiipoteca sulla salute Futura dei ragazzi affermano gli esperti al congresso nazionale della società italiana di neuropsicofarmacologia quindi vediamo della variante amico non rappresenta adesso lo 89,1% dei nuovi casi globali di CO2 mentre la Delta che in precedenza era dominante nel mondo il 10,7% e quanto emerge da l’aggiornamento e vediamo al Giro settimanale dell’organizzazione Mondiale della sanità sul virus i livelli spiegalo MS derivano dai campioni da gli ultimi 30 giorni che siamo stati sequenziati caricati nella banca dati scientifica il livello del rischio legato alla micro rimane molto elevato anche se nel mondo non entra crescita e non li conta gli è ritornato nella tarda serata di ieri l’organizzazione Mondiale della sanità nel suo aggiornamento epidemiologico settimanali sul virus era l’ultima notizia per il momento di formazione torna la prossima edizione

