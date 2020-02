Ultime Notizie Roma del 26-02-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è di 325 contagiati di cui 11 morti il bilancio del Corona virus in nove regioni d’Italia 240 case con nome vittime Lombardia 45 casi con due morti in Veneto 26 Casine Emilia Romagna 3 in Piemonte Sicilia Toscana e Liguria uno in Alto Adige attesa oggi la conferma di una positività nelle Marche crisi intanto per turismo agricoltura la camera da oggi ok al primo DL coronavirus poi venerdì sei un altro in consiglio dei ministri stasera a Montecitorio informativa urgente B speranza in ventiquattrenne di Madrid che aveva viaggiato nel nord Italia positivo al coronavirus primo caso nella capitale il 7 in Spagna e aumenta di stati che chiudono gli arrivi dall’Italia l’ultimo Elsa il Regno Unito in poi invece che arriva l’auto isolamento per 14 giorni in Cina altri 52 morti cifra più bassa in trea Nanchino quarantena per 94 passeggeri in arrivo dalla Corea del Sud in questo paese sono 170 i nuovi contagi tra cui un militare americano Cambiamo argomento la camera conferma la fiducia al Governo sulle intercettazioni Domani ci sarà l’esame degli ordini del giorno quindi la votazione finale polemiche sul via libera all’uso dei Trojan Ei programmi informatici usati per scattare le comunicazioni inserite sul cellulare dispositivi il governo consegna l’Italia PMA fermano da Forza Italia l’Egitto decretato tre giorni di lutto nazionale a partire da oggi per la scomparsa dell’ex presidente hosni Mubarak morto ieri all’età di 91 anni simbolo del potere autoritario In nordafrica che porta all’inizio della Primavera araba il faraone fu costretto dalla rivolta di massa farti da parte nel 2011 dopo 30 anni al potere è a pochi giorni dall’inaugurazione della mostra su Raffaello alle scuderie del Quirinale scontro su una delle 50 opere garantite l’esposizione Romana dagli Uffizi la polemica che ha portato alle dimissioni del comitato scientifico del museo Fiorentino è sul ritratto di Leone 10inserito nella lista delle 23 opere inamovibili per il loro carattere fortemente identitario nell’andata degli Ottavi di Champions del Napoli ferma 11 il Barcellona al San Paolo Al vantaggio di Mertens nel primo tempo risponde griezmann nella ripresa espulso Vidal Chelsea KO 30 in casa contro il Bayern Monaco stasera toccherà Juventus Lione in campo alle 21 anche Real Madrid Manchester City Sky Rai e Mediaset si offrono di trasmettere in chiaro i match che saranno giocati a porte chiuse a causa delle Coronarie E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascoltati linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa