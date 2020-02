Ultime Notizie Roma del 26-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di 325 contagiati di 15 morti il bilancio del coronavirus nove regioni d’Italia 249 vittime Lombardia 45 casi con due morti in Veneto 26 casino Emilia Romagna 3 in Piemonte Lazio Sicilia 2 in Toscana e Liguria 1 in Alto Adige attesa oggi la conferma di una positività nelle Marche crisi intanto per turismo agricoltura alla camera da oggi l’okay al primo DL coronavirus poi venerdì è atteso in consiglio dei ministri stasera Montecitorio informativo urgente di speranza una 24enne di Madrid che aveva viaggiato nel nord Italia è positivo al coronavirus primo caso nella capitale VII Spagna aumenta stati che chiudono gli arrivi dall’Italia l’ultima El Salvador il Regno Unito in forno invece che arriva l’auto isolamento per 14 giorni in Cina altri 52 morti cifra più bassa in tre settimane a Nanchino quarantena per 90passeggeri in arrivo dalla Corea del Sud in questo paese sono 170 i nuovi contagi tra cui un militare americano il pronto Runner Sanders Sotto assedio nell’ultima sfida TV tra candidati della Casa Bianca prima delle primarie in south Final super Tuesday l’altra candidata progressista Warren è tornato a spezzare Bloomberg una serata caotica di cui a tratti moderatori hanno rischiato di perdere il controllo con Trump Dov’è la distanza sul coronarico e la camera conferma la fiducia al Governo sul viale di intercettazioni Domani ci sarà l’esame degli ordini del giorno quindi la votazione finale polemica su via libera all’uso dei Trojan e programmi informatici usati per fare le comunicazioni inserite cellulari e altri dispositivi il governo consegna in Italia PMA fermacoda Forza Italia l’Egitto ha decretato tre giorni di lutto nazionale a partire da oggi per la scomparsa dell’ex presidente hosni Mubarak morto all’età di 91 anni simbolo del potere autoritario in Nord Africa che porta all’inizio della Primavera araba il faraone fu costretto dalla rivolta di massa farsi da parte nel 2011 dopo 30 anni al potereed è salita 17 Villaggio del violenza inter comunitaria nella capitale India New Delhi le principali ospedale locale registrato oggi altri quattro decessi di scontri nel Nordest della megalopoli tra Indù e musulmani sono scaturiti dalle proteste domenica scorsa contro la discussa nuova legge sulla cittadinanza è a pochi giorni dall’inaugurazione della mostra su Raffaello alle scuderie del Quirinale e scontro su una delle 50 opere garantite all’esposizione Romana dagli Uffizi la polemica che ha fatto il dimissione del comitato scientifico del museo Fiorentino e sul ritratto di Leone decimo inserito nella lista delle 23 opere inamovibili per il loro carattere fortemente identitaria lo sport in chiusura nell’andata degli Ottavi Champions del Napoli ferma 11 il Barcellona a San Paolo Al vantaggio di Mertens il primo tempo risponde Grace Ma nella ripresa espulso Vidal Chelsea KO 30 in casa contro Bayern Monaco Stasera tocca la Juventus per le 21 anche Real Madrid Manchester City Sky Rai e Mediaset si offrono intanto di trasmettere in chiaro i match che saranno giocati a porte chiuse a causa del coronavirus E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di Askoll

