Ultime Notizie Roma del 26-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione coronavirus statale 11 numero dei decessi in Italia 28 nuovi casino mbardia 323 casi in Italia dopo le 3 nuove vittime Lombarde registrate ieri due uomini che 84 e 91 anni una donna di 83 tutti i residenti Lombardia è deceduta una 76enne di Treviso Intanto il numero di contagio arriva 320 Trinità sale 240 il numero dei casino 43 in Veneto 2 case in Liguria 3 a Palermo 1 Pesaro a Padova il PM apre un fascicolo sulla morte del paziente 73enne i ministri della salute dei paesi confinanti con l’Italia hanno convenuto che chiude i confini sarebbe una misura esagerata l’ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al termine del vertice con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio La commissaria Europea alla salutela kyriakides i ministri della salute di Austria Francia Slovenia Svizzera Croazia e Germania speranza negli ultimi giorni alcune aree del nostro paese si sono condivisi alcuni punti che io ritengo rilevanti che rapportano la nostra Cooperazione nostra capacità di stare insieme tra questi il primo punto mi sembra di particolare rilievo e cioè tenere aperti i confini chiudere i confini sarebbe una misura dice appropriata sproporzionata è sbagliata Quindi questo è l’impegno di tutti i paesi che confinano con l’Italia c’è l’impegno a condividere standardizzare tutte le informazioni c’è l’impegno a condividere anche le informazioni epidemiologiche quelle made a scandalizzare le informazioni che riguardano anche il lavoro dei nostri professionisti c’è l’impegno a regolari colloqui anche attraversocol sia a livello politico sia a livello dei nostri esperti e c’è l’impegno a valutare il mantenimento a livello europeo in questi paesi dei grandi eventi Ma valutando poi caso per caso come gestirli abbiamo concordato di fare un’ordinanza per uniformare i comportamenti in tutte quelle regioni che non fa parte della zona focolaio l’ho detto il premier Conte era protezione civile al termine della riunione con i ministri con i presidenti delle regioni c’è un clima di grande collaborazione dobbiamo proseguire con il coordinamento che il metodo più efficace per evitare il contagio le autorità britanniche hanno chiesto ai loro cittadini di ritorno da nord Italia di rimanere isolati nelle loro case come misura per contenere la diffusione del coronavirus kovid 19 diventare steso anche i cittadini non britannici di ministro della Salute Hankook chiede che coloro che tornano dalle zone a nord della città italiana di Pisa da Firenze da Rimini non debbano lasciare le loro case peril provvedimento è consigliato anche a chi è tornato da poco da quelle zone in chiusura un rapido sguardo alla borsa quella di Tokyo cede ulteriore terreno dopo la pesante correzione Registrata ieri il crollo Wall Street mentre non si attendono i timori degli investitori di una diffusione del corona di rose l’impatto sull’economia su scala globale Dimmi che fa segnare una perdita del un 16 % a quota 22342 74260 due punti sul mercato dei cambi lo tiene continua la frase di apprezzamento sul dollaro 110 eventi e sull’euro 119 e 90 ed è tutto buon proseguimento di ascolto

