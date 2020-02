Ultime Notizie Roma del 26-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di 325 contagiati di 15 morti il bilancio del crono virus nove regioni d’Italia 249 vittime Lombardia 45 casi con due morti in Veneto 26 case in Emilia Romagna Trentino Monte Lazio Sicilia 2 in Toscana e Liguria uno in Alto Adige attesa oggi la conferma di una positività nelle Marche l’assessore al Welfare Lombardo che era una bambina contagiata per ora non ci risulta la camera da oggi ok al primo decreto poi venerdì mi ha preso un altro in consiglio dei ministri stasera a Montecitorio informativa urgente di speranza non è questo il momento delle polemiche Chi pensa di poter speculare in termini di consenso Alimentando La paura non fa l’interesse della nazione lo sottolinea il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera in cui evidenzia lavoro fatto finora per fronteggiare l’emergenza coronavirus e annuncia l’arrivo di un pacchetto di misure strutturali per i settori economici colpiti contericomisure draconiane adottate spiega che si lavora di concerto con il quadro internazionale ribadisce la necessità della collaborazione la Russia mette in guardia i propri cittadini contro viaggi in Italia Corea del sud e per contenere la diffusione del coronavirus Intanto un 24enne di Madrid che aveva viaggiato nel nord Italia è positivo al coronavirus primo caso nella capitale VII in Spagna e aumentano gli stati che chiudono gli arrivi dall’Italia l’ultimo El Salvador il Regno Unito impone l’auto isolamento per 14 giorni in Cina altri 52 morti cifra più bassa in tre settimane a Nanchino quarantena per 94 passeggeri in arrivo dalla Corea del Sud In questo sono 170 i nuovi contagi tranquillo militare americano e anche nella pubblica amministrazione privilegiare la flessibilità favorendo Chi ha patologie pendolari e cura dei figli e lavoro agile per convegni riunioni Si raccomanda la modalità telematica lo stabilisce la Direttiva firmata dalla ministra della pubblica amministrazione Fabiana dadone con le prime indicazioni relative alle emergenzeil documento spiega che l’amministrazione pubblica nelle aree non colpite non sono soggette a misure di contenimento e la loro attività retta regolare Si raccomanda la turnazione Nelle mense negli uffici aperti al pubblico evitare il sovraffollamento e torna a salire alle prime battute di giornata lo spread che segna 152 punti il rendimento del titolo decennale italiano torna sopra % seduta negativa per le borse asiatiche sulla scia del tonfo e dell’allarme che il coronavirus possa estendersi negli Stati Uniti i nuovi casi di contagio in Corea del Sud fanno segnare il peggior Carlo a Seul nei diversi più contenuti a Tokyo Hong Kong a seduta ancora in corso e fa peggio scienze Cambiamo argomento a Lecce Dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione di polizia a carico di 70 soggetti indagati a vario titolo per associazione a delinquere di stampo mafioso estorsione È violazione della legge sulle armi associazione finalizzata al traffico di droga nonché esercizio aggravate partecipazione al gioco d’azzardo Scoperto dai carabinieri un presunto traffico Diciamo tra Roma e prato nella capitaleNapoli Firenze ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 22 persone ritenute responsabili di spaccio di metanfetamina nota come chabod andiamo a chiudere con la scuola università ricerca app incontra il ministro Manfredi Molte le proposte sentiamo il presidente dell’anief Marcello Pacifico Ministro dell’Università e della ricerca dopo lo spacchettamento ho deciso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad avere incontrato la mirtazapina delle scuole abbiamo parlato con Christian Manfredi del personale dell’università e della ricerca delle accademie e dei conservatori anche qui sottolineato preferita è molto diffuso Anche qui ha piovuto versità di ricercatorericercatori e anche nel reclutamento andare comunque a reclutare ricercatore a tempo indeterminato dove ormai ci sono parecchie pensioni tra l’altro è intervenuta è fondamentale poi parla della valorizzazione dei profili e soprattutto del reclutamento del personale quindi questo primo incontro dove abbiamo messo alcuni anche in merito alla abilitazione scientifica nazionale università anche nella ricetta di stabilizzazione questo incontro chiediamo che seguono altri tecnici che si erano spostate

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa