Ultime Notizie Roma del 26-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frasca sono finora 11 le vittime accertate per il coronavirus in Italia e ultime quattro Vittime sono un 84enne di Nembro in provincia di Bergamo un uomo di 91 anni di San Fiorano una donna di 83 anni di Codogno entrambi in provincia di Lodi è una donna di 76 anni che era stata ricoverata in rianimazione a Treviso per complicanze respiratorie secondo quanto riferito dal Commissario straordinario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla protezione civile sono 325i contagiati in Italia di cui 3 in Sicilia c’è il primo caso di coronavirus a Barcellona una donna italiana di 36 anni residente di spagna appena rientrata da un viaggio tra Bergamo e Milano un giovane di 24 anni che aveva viaggiato nel nord Italia risultato positivo alcolstai diventando il primo caso confermato a Madrid il settimo in tutta la Spagna gli ultimi cinque confermati nelle ultime 24 ore lo riferiscono i media spagnoli ragazzo si trova ora nel suo figlio in attesa di essere trasferito in ospedale Sono quattro in tutto i minorenni risultati positivi al coronavirus in Lombardia due in ospedale al San Matteo di Pavia all’ospedale di Seriate provincia di Bergamo l’assessore al Welfare Giulio gallera lo ha spiegato intervenendo alla testa e ti tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all’ospedale San Matteo due bambini di 10 anni un ragazzo di 15 galera ha ricordato che comunque il virus ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie è in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione di Polizia di Stato finalizzata all’esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della locale procura della Repubblica direzione Distrettuale Antimafia carico di 76tutti indagati a vario titolo per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso estorsione violazione della legge sulle armi associazione finalizzata al traffico di droga nonché esercizi gravato e partecipazione al gioco d’azzardo avvio di seduta in calo per Piazza Affari indice MIB arretra dello 0,56% a 22961 punti Michael Herz il creatore dell’iconica piantina delle linee della metropolitana di New York una delle mappe più consultate della storia umana è morto 87 anni in un ospedale di Long Island sua creazione sostituì la precedente variopinta mappa di stile modernista dell’italiano Massimo vignelli realizzata nel 1972 è conservata al mamma poco amata da New York ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa