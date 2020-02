Ultime Notizie Roma del 26-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli sono 12 morti per il coronavirus in Italia l’ultima vittima e un uomo di 70 anni in Emilia Romagna cittadino Lombardo paziente con importanti patologie pregresse 4 anni sono risultati positivi al coronavirus in Lombardia una bambina di 4 anni due bambini di 10 un ragazzo di 15 anni dopo dei contagiati accertato in Italia è di 374 sono 23 le province italiane in cui si sono registrati casi di coronavirus le regioni interessate sono 10 Lombardia Veneto Emilia Romagna Piemonte Toscana Trentino Alto Adige Liguria Sicilia Marche e Lazio è guarita la cittadina cinese ricoverato all’ospedale Anzani di Roma da fine gennaio anche il marito è in buoni condizioni da oggi verranno eseguiti i tamponiil coronavirus ha solo sugli soggetti sintomatici lo ha detto il direttore del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli alla protezione civile scuole chiuse a Napoli fino alla giornata di sabato per effettuare azioni straordinarie di pulizia lo ha annunciato il sindaco Luigi De magistris non c’è da avere paura Ofanto figurare alcuni alla nostra decisione di chiudere le scuole sarà l’occasione per vedere chi ha fatto bene noi o il governo lo dice il presidente della regione Marche che ieri ha stabilito chiusura delle scuole intervista Circo Massimo a che orario Capital bisogna avere paura del coronavirus e paura assolutamente Noi non dobbiamo drammatizzare dobbiamo avere la consapevolezza che siamo di fronte a un’emergenza sanitaria dobbiamo mantenere un approccio prudente lo dice il premier Giuseppe Conte il collegamento a l’aria che tira su La7 Mancano solo tre giorni All’avvio della campagna referendariail 29 marzo chiamerai cittadine esprimersi su una riforma costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari una scelta importante con ripercussioni dirette sulla rappresentanza politica dei storie dei cittadini che devono poter essere informati adeguatamente nello scenario attuale Però non è possibile nei comuni interessati delle misure di contenimento del contagio da coronavirus se può la sospensione di manifestazioni iniziative 20 luoghi pubblici o privati lo afferma il presidente Massimiliano Iervolino presidente del comitato no alla contro ritorna il segretario di radicali italiani di tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa