Ultime Notizie Roma del 26-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 26 febbraio in studio Ferrigno oggi si registra il dodicesimo 18 legato al coronavirus un uomo di loghi di 79 anni con patologie respiratorie pregressi è morto in emilia-romagna affittata ieri sera registrato un incremento di 80 persone contagiate oggi casi potrebbero sfiorare i 400 CV Lombardia registra più positivi nella zona più delicata sono coinvolte in tutto 10 regioni anche se i casi sono ridotto Solo Lombardia Veneto Emilia Romagna numeri più consistenti di positivi al Virus Al momento i focolai restano quelli della Lombardia e del Veneto che tutti contagiati avevano avuto contatti con i residenti delle zone rosse oppure vi avevano soggiornato a Roma l’assessore regionale alla sanità del Lazio ha comunicato che è guarita anche la cittadina cinese ricoveratelo Spallanzani da fine gennaio anche il marito è in ottime condizioni del Walter Ricciardi nuovo consulente del ministro della Salutec’è la conferma per quanto riguarda le 12 vittime che si tratta di persone anziane che hanno contratto il virus a causa di un immunodepressione dovuta ad altre patologie Richard invita quindi a ridimensionare questo grande darmi ribadendo che il 95% dei malati guarisce Cambiamo argomento Naviga verso Messina La Sea Watch 3 con a bordo 194 migranti salvati INRI operazioni dopo l’assegnazione del Porto sicuro però a vederlo n tedesca dovrebbe arrivare domani mattina nel porto della città dello stretto siamo felici di portare le persone soccorse a terra per lenti Ma che avverte altre due imbarcazioni Sono in difficoltà al largo delle Coste libiche chiediamo a tutte le autorità competenti di intervenire immediatamente Stati Uniti 2020 per i democratici ultima sfida tv prima del super Tuesday decisivo tutti contro il favorito Sanders e mentre Elizabeth Warren l’altra candidata progressista attacca Michael Bloomberg con l’ex sindaco di New York ha dovuto nuovamente incazzare le accuse di sessismo che discriminazione sul luogo di lavoro ma anche quelle di avere fatto affari con la cena di non voler svelare le suedichiarazioni fiscali tutto grazie per averci seguito le minuto e tornano alla prossima edizione

