Ultime Notizie Roma del 26-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in apertura oggi si registra il dodicesimo decesso è un uomo di Lodi di 69 anni con patologie respiratorie pregresse morto in Emilia Romagna qui ieri si è registrato un incremento di circa 60 persone contagiate ora si supera quota A380 in tutta Italia Lombardia registra più di 260 Carati la zona delicata sono coinvolte 10 regioni anche se i casi sono davvero ridotti solo in Veneto Emilia Romagna ci sono numeri più consistenti di positivi al Virus non bisogna Quindi creare psicosi la situazione sotto controllo sapere gli esperti al momento più popolari restano quelli della Lombardia e del Veneto e tutti contagiati avevano avuto contatti con i residenti delle zone rosse oppure ti avevano soggiornato in Lombardia in uno dei comunizona rossa Castiglione d’Adda risultata positiva al test una bambina di 4 anni In tutto sono 4 i pinoli contagiati in Lombardia 2 10 anni uno di 15 e uno di 4 stanno tutti bene il focolaio Lombardo dell’epidemia è finito però nel mirino della procura di Lodi che ha aperto un’inchiesta conoscitiva sulle dinamiche di diffusione del coronavirus e sulle procedure adottate negli ospedali di Codogno Casalpusterlengo e Lodi questa notte in attesa di Cremona hanno fatto un’ispezione intanto da Roma l’assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D’Amato ha comunicato che è guarita anche la cittadina cinese ricoverata allo Spallanzani da fine gennaio anche in ottime condizioni per Walter Ricciardi nuovo consulente del ministro della Salute che la conferma per quanto riguarda le 12 vittime che si tratta purtroppo di persone anziane che hanno contratto il virus Anche a causa di un uno depressione dovuta ad altre patologie Ricciardi invita quindi a ridimensionare questo grande allarme ribadendo che il 95% dei malati guarisce all’estero intanto si fanno varie verifiche in Austriafacendo accertamenti su una turista italiana di 56 anni morta la scorsa notte in un residence altri due turisti italiani Nell’hotel di Tenerife isola di ieri sono risultati positivi al coronavirus 1000 persone in 41 nella struttura l’appello delle istituzioni a collaborare e non creare allarmismi un messaggio per gli altri Stati europei ed extraeuropei che non devono isolarci sicura ribadito più volte il premio è Giuseppe Conte anche se alcune nazioni Hanno imposto restrizione ai nostri connazionali in viaggio altri aggiornamenti alla prossima edizione è tutto diamo la linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa