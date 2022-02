Ultime Notizie Roma del 26-02-2022 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale durante la notte le forze armate russe Hanno lanciato un attacco con armi di precisione a lungo raggio stando missili da crociera lanciati dall’aria e dal mare contro le infrastrutture militari dell’Ucraina ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa russo con aceto secondo il quale sono stati abbattuti 7 caccia ucraini 8 elicotteri 7387 carri armati 28 lanciamissili colpite 821 infrastrutture militari tedeschi Scrivi su Twitter di aver sentito Macron e Chiara mi di cui pagamenti da parte dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina intanto noi l’allerta Raid aerei a chi è vedova in corso l’evacuazione di un edificio residenziale colpito da un missile ancora conosciuto il numero delle vittime Macron avverte la guerra durerà a lungo dobbiamo prepararci la Russia Sospendi lanci spaziali dal cosmodromo di corone la Guyana francese a causa delle sanzioni imposte dall’Unione Europea controdopo l’invasione in Ucraina ad annunciarlo è L’agenzia spaziale russa roscosmos di reazione alle stazioni europee contro le nostre aziende roscosmos sospendere la sua Cooperazione con i partner europei nelle organizzazioni spaziali dal cosmodromo di sicuro e richiama lo staff tecnico dalla Guyana francese intanto meta platforms casa madre di Facebook via i media statali russi di pubblicare inserzioni pubblicitarie o tra profitto degli annunci in ogni parte del mondo il presidente degli Stati Uniti Joe biden e ordine che sia subito fornita l’Ucraina assistenza militare per valore di 600 milioni di dollari lo scrive interfax precisando che l’ha pubblicato memorandum in cui delega segretario di stato a fornire l’assistenza militare immediata l’Ucraina i 600 milioni di dollari saranno così ripartiti 250 in assistenza e altri 350 da dare al Dipartimento della Difesa americana per articoli e servizi per la difesa e per addestramento militare di invasione dell’Ucraina potrebbe avere un impatto rilevante sull’economia italiana ha il maggior costo delle materie prime importate ed energiaportare il tasso di inflazione al 6% nel 2022 determinando minori consumi per 4 miliardi di Euro Spin arlo e Confesercenti spiegando che a determinare lo scenario il maggior costo di beni energetici delle materie prime seguito alla via delle operazioni militari prezzi di energia non registrato balzo con quotazioni che rispetto a inizio anno segnano aumenti del 27% per il petrolio del 52 4 per il gas rispetto e salvaguardia ristorante integrità territoriale valgono anche per l’Ucraina è uno dei punti della posizione cinese sull’ invasione russa e sposta dalla Cina ea Unione Europea e Regno Unito tra gli altri punti di Pechino sono le legittime richieste di sicurezza della Russia e la necessità di una soluzione diplomatica la Cina si è astenuta in consiglio di sicurezza ONU sulla bozza di risoluzione contro l’aggressione della Russia e l’Ucraina bocciata dal vetro di Mosca parametri dei mici covid è ancora in discesa in Italia indice di trasmissibilità mai così basso da giugno Intensive sottolivello di allerta per la prima volta da dicembre retta però avverte continuare ad aspettarerispettare il distanziamento uso delle mascherine ciclo vaccinale in zona gialla in Friuli Venezia Giulia campagna Lombardia Veneto Alto Adige in Bianca voltiamo pagina sale a 8 morti e 86 feriti e 6 dispersi bilancio del terremoto di magnitudo 6 che ha colpito ieri l’isola indonesiana di Sumatra le ricerche continuano per trovare 6 persone che sarebbero state sepolte da una frana di Chat Noir i portavoce dell’agenzia per la gestione dei disastri almeno 6000 persone nella parte ovest di Sumatra e a Fasano sono stati evacuati il Sisma ha danneggiato quasi 1000 Trecase strutture pubbliche comprese mosche scuole banche Sumatra ha dichiarato lo Stato d’emergenza per le prossime due settimane la procura di Brescia iscrive nel registro degli indagati Lanfranco Cirillo 63enne conosciuto come l’architetto di Putin e gli altri 44 oligarchi deve rispondere di infedele dichiarazione dei redditi autoriciclaggio violazione del codice tutela di beni culturali dal 2013 al 2019 Cirillo avrebbe sottratto al fisco un imponibile pari a 50 milioni riciclato i proventi dell’evasione la Guardia di Finanza sequestrato opere di Picasso Cézanne e De Chiricoelicottero ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa