Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 07:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella e Luigi in studio Cesare Battisti l’ex brigatista rosso dei Pack arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza ha messo ieri per la prima volta di essere responsabile dei quattro omicidi per i quali è stato condannato ha parlato davanti al magistrato riferendosi soltanto alle sue responsabilità nessun nome di terzi sui fatti del passato non so se sia stata coperta da qualcuno Intanto il caso ora mi fa parlare l’esecutivo sulla concessione della cittadinanza alle ragazzino di origini egiziane dal quale parti la richiesta di aiuto per lui e per i suoi 50 compagni di scuola rapiti la settimana scorsa da sai non stiamo a girarequi intorno Diamogli la cittadinanza per meriti speciali dice il vicepremier Di Maio Salvini lo vuole incontrare a lui e la sua famiglia ma a telecamere spente Perché fare Carramba che sorpresa il Fabio Fazio a suon di milioni non mi interessa dice Salvini quanto alla cittadinanza al Viminale sta facendo verifiche Voglio diventare italiano sono nato qua Volevo vedere cosa sarebbe successo a Salvini Se tutti fossero morti tutti sarebbero andati incontro di lui Se tutti lo ringraziano e grazie a me ha detto il ragazzino ero invece condannato all’ergastolo Igor il russo Italia Senorbì processato a Bologna per il duplice omicidio di Davide Fabbri e del volontario Vale Verri avvenuti nel 2017 in Medio Oriente una casa è stata colpita a nord di Tel Aviv da un razzo sparato da Gaza provocando 7 feritiA volte anche la zona viene raggiunta da razzi palestinesi provenienti da Gaza a Tel Aviv in altra città sono stati aperti i rifugi pubblici in serata poi è arrivata Intesa per il fuoco e questo oggi invece a Strasburgo il voto per la Direttiva con la riforma del copyright da una parte del mondo degli autori ed editori che difendono i diritti di Chi produce le opere d’arte l’informazione dall’altra i grandi social network e li pubblicano Senza costi un voto storico per l’Europa dice il presidente degli editori di giornali europei del tempo a Carlo Perrone protesta da Wikipedia che cura la pagina italiana in vista della decisione del Parlamento Europeo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa