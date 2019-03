Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione della Luigi in studio la premier britannica theresa May di nuovo KO sulla brexit ancora però decisa non di mettersi il Parlamento britannico ha approvato un emendamento con cui si auto attribuisce più potere sulla presentazione dei piani alternativi alla linea del premier che verranno discussi domani tre i sottosegretari di mesi dopo aver votato in dissenso con l’esecutivo oggi entra in vigore il DL brexit con la Golden Power sul 5G Francia Cina si impiega in zona più o meno 14 contratti commerciali tra cui un maxi ordine di €100 che oggi all’eliseo arrivano anche a cancelliera tedesca Angela Merkel ed il presidente della commissione europea Jean Claude junker il centrodestra a trazione lega Forza Italia conBasilicata con 5 Stelle che si conferma primo partito ma perde metà dei voti delle scorse elezioni politiche per tregua armata nella maggioranza Salvini Siffredi una vittoria che in realtà di tante liste che hanno sostenuto il candidato di Berlusconi a forma di Maio non ho nessuna Convenienza far saltare il governo sicuro da parte sua leader della Lega dal PD Oggi la prima riunione della nuova direzione del partito Alta tensione in medioriente dopo che un razzo lanciato da Gaza colpito ieri una casa a nord-est di te la prendo facendo 7 feriti Tra cui due bambini della notte sono proseguiti Raider sulla striscia di Gaza da parte dell’aviazione israeliana il lancio di razzi di palestinesi contro il sud di Israele il premier benyamin Netanyahu rientrerà questa mattina dagli Stati Uniti Cesare Battisti ha messo per la prima volta davanti ai magistrati di Milano di essere responsabile dei quattro vigili per i quali è stato condannato ho fatto del male chiedo scusa e famigliaTitti mi ha detto l’ex terrorista dei Pac arrestato dopo 40 anni di latitanza Igor il russo è stato condannato all’ergastolo collegato in videoconferenza dal carcere Il killer non ha battuto ciglio è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa