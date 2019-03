Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi studio Andiamo in Gran Bretagna la premier theresa May di nuovo KO sulla brexit ancora però decisa non di mettersi il Parlamento britannico ha trovato ieri un emendamento con cui si auto esce più poteri sulla presentazione di piani alternativi alla linea della Premier che verranno discussi domani tre i sottosegretari di Messi si dopo aver votato in dissenso esecutivo oggi entra in vigore il DL brexit e con la Golden Power sul 5G prima di accordi tra Francia e Cina crisi infingardi il presidente francese Emmanuel Macron alla firma 14 contratti commerciali tra cui un maxi ordine di €300 e basta e oggi all’eliseo arrivano anche a cancelliera tedesca Angela Merkel ed il presidente della commissione europea jean-claude junckersulla cittadinanza per il ragazzo che per primo ha lanciato la richiesta d’aiuto per sé e per i suoi 50 compagni di scuola sequestrati da Sai a San Donato Milanese al momento non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza rami a causa di diversi precedenti penali di uno stretto familiare del tredicenne Diamogli la cittadinanza per meriti speciali chiede il leader 5 Stelle Di Maio ieri l’incontro tra i Carabinieri e i 51 ragazzi salvati sul copyright oggi a Strasburgo ultima tappa per la riforma Europea del Diritto d’autore col Giudizio finale del Parlamento Europeo un modo storico secondo gli editori ma non scontato a causa delle divisioni politiche lega 5 Stelle dovrebbero marciare compatti per un no alla Riforma mentre PD e Forza Italia voteranno a favore protesta di Wikipedia che cura le pagine italiane calcio dopo il buon esordio con la figliaquesta sera Parma l’Italia di mancini Cerca con il Liechtenstein il bis nelle qualificazioni a euro 2020 in campo oggi anche Malta Spagna Svizzera Danimarca e Norvegia Svezia solo uno a uno tra Serbia e Portogallo infortunio per Cristiano Ronaldo tornerà Tra 12 settimane assicura goleada di Francia ed Inghilterra che hanno battuto rispettivamente 4A l’Islanda e 51 al Montenegro del tennis eliminato anche cecchinato ultimo azzurro in tabellone a Miami è tutto della redazione buona giornata

