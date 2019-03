Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale per l’informazione dall’Italia e dal mondo studio Roberta Frascarelli tre giovani sono stati fermati dai Carabinieri di Catania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una diciannovenne statunitense gli abusi sono stati commessi il 15 marzo forse non auto posteggiata in un luogo isolato del lungomare dopo che la vittima era stata accompagnata bene i locali della Movida della città e ripresi dai pericoli loro telefoni sono stati identificati Grazie un video che la ragazza aveva girato con loro in un locale del centro e da quello inviato le l’indomani da uno degli organizzatori che la invitava uscire ancora insieme il fermo è stato emesso dalla Procura di Catania nei confronti di Roberta Bella 20 anni Salvatore Castrogiovanni Agatino Spampinato 19 anni e poi convalidato dal gip che ha disposto per i tre la detenzione cautelare in carcere la camera dei comuni a Proemendamento sulla brexit è destinato a dare la precedenza mercoledì al voto su proposte alternative di chiami B promossi in Parlamento rispetto alle eventuali terzo tentativo di ratifica dell’accordo May e qui a passare il controllo del leader a Hogwarts Mystery l’allenamento promosso dai Tori diffidenti Oliver le Twin e domenica live è dalla muri sta Hillary bene ha ottenuto 129.2 no Amazon deve sapere che non esiteremo a entrare a fare tutti i passi necessari collegati ai bisogni di sicurezza di Israele lo ha detto il premier Netanyahu essere partita da 1 a 100 per rientrare in patria abbiamo dato una risposta molto Potenza da Malta a aggiunto riferito dal tuo ufficio malgrado l’annuncio giunto da Malta di fuoco mediato dall’Egitto sono proseguiti però nella notte i combattimenti tra Israele e Le Milizie palestinesi di Gaza dalla striscia aggiorna la radio militare sono stati lanciati verso Israeleuna sessantina di ragazzi che non hanno provocato vittime il presidente del Brasile ha chiesto al Ministero della Difesa di organizzare le commemorazioni della dittatura militare del paese è iniziata il 31 marzo 1964 durata due decenni il portavoce del governo Barros dice che il presidente del tram a destra bolsonaro ha provato un ordine del giorno che gli è stato presentato dal ministero e ha chiesto di fare le dovute commemorazioni il prossimo 31 marzo il pentagono ha notificato al congresso la decisione di autorizzare lo stanziamento di un miliardo di dollari per iniziare un nuovo muro lungo il confine col Messico la cifra ottenuta tornando le risorse da altri fondi rappresenta solo una prima Trance di risorse che arriveranno per il muro dopo la dichiarazione dello stato di nazionale con l’amministrazione che ha in programma di recuperare ancora 1,5 miliardi di dollari e per ora Ritorniamo qui Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime ore

