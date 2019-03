Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale un nuovo Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Ceccarelli apriamo con Roma è un organismo delicato che necessita di cura umile altri due e di coraggio creativo per mantenersi ordinata è vivibile perché tanto splendore non si del cumulo delle glorie passate ti posso aggiungere il contributo delle nuove generazioni loro specifico genio le loro iniziative i loro buoni progetti così il Papa nel suo corso all’amministrazione Capitolina questa peculiare identità storica culturale istituzionale Roma postula che l’amministrazione Capitolina sia posta in grado di governare questa complessa realtà con strumenti normativi appropriati una congrua dotazione di risorse aggiunto il pontefice un incendio sta devastando dalla nottele alture di Cogoleto località capieso nel Ponente di Genova una cinquantina di famiglie è stata sfollata le scuole sono state chiuse le fiamme lambiscono le carreggiate la 10 subito.it le direzioni tra Arenzano e Varazze è stata riaperta in un senso verso Savona il rogo è alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari bisogna pensare appena stai severe per tu con le tue azioni mette a rischio la nostra natura le nostre proprietà e soprattutto le vite umane lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti Spero che il rogo non sia stato doloso ma temo che lo sia insulti razzisti rivolti ad un calciatore quattordicenne del Treviso domenica scorsa durante l’incontro under 15 Attila era la squadra e la Miranese ragazzino che gioca nel ruolo di attaccante originario del Burkina Faso ma da tempo vive con la famiglia nel Trevigiano ad attaccarlo con frasi razziste sono staticoetanei della squadra avversaria Iman fadil una delle testimoni chiave del caso Ruby morta in circostanze misteriose il primo marzo nel corso dei procedimenti sulle ad Arcore stata interessata da minacce senza fili corruttivi e pressioni per la revoca della Costituzione di parte civile in particolare nel processo Ruby bis da parte di Iris Berardi e Barbara guerra 21 input Atene Ruby ter si legge nell’atto di costituzione di parte civile che la l’ora legale di Fabio Paolo sevesi ha depositato in uno dei Piloni della Ruby ter esempi della prima prova scritta di italiano in vista della maturità degli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori dovranno sostenere in giù le simulazioni sono disponibili sul indirizzo www.istruzione.it slash esame di stato esempi il prossimo 2 aprile invece in casala pubblicazione di esempi di tracce per la seconda prova scritta alle simulazioni fanno parte di un pacchetto di azioni voluto dal ministro dell’istruzione Marco Bussetti per accompagnare scuole studenti verso il nuovo esame di stato così come è stato ridisegnato i temi proposti agli studenti per questa prova appaiono improntati alla tua vita o prendono spunto da autori moderni ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa