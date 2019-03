Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli per le ultime dall’Italia e dal mondo il parlamento europeo ha approvato la riforma del copyright e con le nuove regole sul Diritto d’autore via libera dell’aula di Strasburgo all’accordo provvisorio febbraio sulle nuove norme sul rispetto del Diritto d’autore in internet è passato. 148 Asti 274 no 36 astenuti le nuove norme Unione Europea tu capirai che chiudono salvaguardia della libertà di espressione consentiranno creatore di tori di notizie di negoziare con i giganti del web i tesoro ha venduto in Austria 2 miliardi di ctz novembre 2020 con un rendimento in calo di 30 punti base adoro, 288 % il BTP indicizzato all’inflazione dell’eurozona2028 è stato collocato per 920 milioni al 1,60% che nostro sistema di sicurezza funzione la vicenda di San Donato nella dimostrazione anche la dimostrazione che stiamo dentro una minaccia l’ho detto il capo della polizia prefetto Franco Gabrielli rispondendo ad una domanda sul pericolo terrorismo in Italia dal pullman con gli studenti dato alle fiamme lo ha fatto a Spoleto Al termine della cerimonia di intitolazione Emanuele Petri di un area dell’ istituto per sovrintendenti di Spoleto stato raggiunto alcun cessate il fuoco con Amazon lo ha detto una fonte politica è riferita da Arezzo Aggiungendo che il premier Netanyahu ha dato soluzioni all’esercito mentre era in dagli Stati Uniti verso Israele dove è atterrato da pochi minuti di continuare a colpire obiettivi Amazon nella striscia di Gaza subito dopo essere atterrato Netanyahu andrà al Ministero della Difesatitolare per presiedere una riunione di sicurezza i media sono nemici della gente il vero partito di opposizione lo Twitta il presidente americano Donald Trump i media sono criticati essere quello che fai Che per due anni hanno spinto le ipotesi della collisione con la Russia quando sapevano che non c’era confusione al ferma Champ riferendosi al rapporto di Robert Muller Intanto i democratici chiedono al ministro della giustizia William are di presentare una copia del rapporto entro il 2 aprile ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa