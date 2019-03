Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli il parlamento europeo ha approvato la riforma del copyright con le nuove regole sul Diritto d’autore via libera dell’aula di Strasburgo all’accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle norme sul rispetto del Diritto d’autore in internet è passato con 348 si 274 no e 36 astenuti ha chiuso il 2018 con un risultato netto di 559 milioni in crescita del 1,3% 2,5 miliardi e ricavi record di 12,1 lo annuncia la di Gianfranco Battisti precisando che per la prima volta e ricambi superano il numero dei 10 miliardi mentre l’utile senza partite straordinarie Esatto più perdella storia di Ferrovie dello Stato tedesca Angela Merkel nell’ambito del vertice 4:00 all’eliseo con Emmanuel Macron Gian Pieretti Jumping ha chiesto alla Cina una reciprocità nelle sue relazioni economiche con l’Europa in particolare sul suo progetto di Nuova via della seta si tratta di un progetto molto importante ha detto Merkel al termine del vertice quattro noi europei vogliamo svolgere un ruolo ma questo deve portare ad una reciprocità e abbiamo qualche difficoltà a trovarlo molti insulti razzisti a una donna che camminava con i suoi figli in piazza Euclide ai Parioli quartiere bene nella capitale lo amo 44 anni italiano è stato denunciato dalla Polizia a quanto ricostruito l’uomo ha visto camminare sulla piazza la donna che Teneva per mano una bambina e sulle spalle un altro figlio e ha provato a farla cadere poi non essendoci riuscito ha iniziato a superarle calci e pugni e rivolgendo gli insulti a sfondoRoma città aperta città del multilateralismo e del multiculturalismo così la sindaca di Roma Virginia raggi In occasione della visita di Papa Francesco in Campidoglio ma ospita le rappresentanze diplomatiche di tutto il mondo con le quali è vivo un rapporto di confronto e dialogo costante un rapporto che viene consolidato attraverso numerose iniziative di Inter e Lazio ha aggiunto che gli secca e miliziani uccisi bilancio provvisorio di un attentato compiuto nelle ultime ore nel nord della Siria e rivendicato dall’isis lo riferiscono fonti sul terreno secondo cui un’esplosione ha colpito la città di città contesa tra curve arbitrale poi Leo frate una pattuglia di miliziani curdi siriani attraverso account dei social network e l’isis ha rivendicato l’attacco Ma non è possibile verificare l’autenticità della rivendicazione e tutto grazie per averci seguito dalla redazione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa